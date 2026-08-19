新移民學童註冊 無須主動出示簽證

各學區陸續開學，家長在辦理註冊前，先登入所在學區官方網站，查閱「新生註冊」（New Student Enrollment）頁面，依照當年度最新要求逐項準備文件。(取自奇諾谷學區官網）

目前加州各公立學區陸續開學，不少來自中國的新移民 家長，正準備為子女辦理公立學校入學註冊。奇諾谷聯合學區資深教師黃蓓提醒，家長若需要證明孩子年齡，可以使用出生證明等文件，護照 並非唯一選擇，也通常沒有必要主動出示簽證 頁或向校方說明移民身分。

黃蓓表示，她注意到，部分中國家長辦理入學註冊時，會攜帶孩子的中國護照原件，作為年齡證明。然而，有些家長與孩子持旅遊簽證進入美國，或正處政治庇護申請等待階段，因此擔心簽證及移民身分可能影響孩子入學，甚至向校方詳細解釋政治庇護申請過程。

她認為，這些說明通常沒有必要。家長辦理公立學校入學註冊時，重點是依照學區要求，提供孩子的年齡、家庭住址及疫苗接種等證明文件，而不是主動陳述家庭移民背景。如果使用護照證明年齡，也沒有必要出示簽證頁；若有其他符合要求的年齡證明，則可直接使用。

黃蓓表示，新生註冊通常需要準備以下三類材料：

首先是年齡證明。首次入讀過渡幼兒園（TK）、幼兒園（Kindergarten）或一年級（First Grade）的學生，通常需要提交年齡證明。出生證明可以作為其中一種文件；如果出生證明是中文，家長可提前準備英文翻譯，以免影響校方審核。

其次是居住證明。家長應按照所在學區的最新規定，準備相應的住址證明。黃蓓特別提醒，學區通常會嚴格審核居住資料，可能要求提交一至三份來自不同類別的文件。文件上的姓名應為家長或法定監護人，所列地址也必須與申請入學時填報的居住地址完全一致。

第三是疫苗接種紀錄。家長應提前整理孩子的疫苗紀錄，並確認是否符合加州學校的入學要求。若紀錄由中國醫療機構出具，可事先了解是否需要翻譯或補充其他資料。

黃蓓建議，家長在辦理註冊前，先登入所在學區官方網站，查閱「新生註冊」（New Student Enrollment）頁面，依照當年度最新要求逐項準備文件。如有疑問，也可直接向學區註冊部門查詢，避免因材料不齊而反覆補件，耽誤孩子的入學進度。