夏令營、房屋裝修… 這些夏日安排將改變你的報稅金額

夏季商務旅行也可能抵稅。自僱人士因工作離開主要工作地點，可依規定扣除必要且直接與業務有關的機票、住宿、交通及部分餐費。圖為示意圖。（安大略國際機場官網）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 夏令營、搬家與結婚等夏日安排，都可能影響報稅資料與抵免。

夏令營、搬家與結婚等夏日安排，都可能影響報稅資料與抵免。 重點二： 13歲以下子女參加日間夏令營，可能符合兒童照護稅收抵免。

13歲以下子女參加日間夏令營，可能符合兒童照護稅收抵免。 重點三：外送、接案與自僱出差收入支出都須申報，裝修紀錄也要保存。

一些看似與報稅 毫無關係的夏日安排，可能讓民眾明年少繳一點稅，也可能因忽略申報而惹來麻煩。Kiplinger根據美國國稅局 (IRS)資料，整理出五項容易被忽略的夏日稅務事項，並建議民眾提前保存好收據和紀錄。

不少新人選擇在夏季結婚，但婚後除了更換證件，也要注意姓名及地址是否與報稅資料一致。如果一方更改姓名，應向社會安全局(SSA)申報；如果搬家，則應通知郵局、雇主及國稅局，並向國稅局提交8822表格更新地址。

對有孩子的家庭而言，夏令營費用也可能帶來意外的稅務好處。如果父母為了工作或找工作，安排13歲以下子女參加日間夏令營，相關費用可能符合「兒童及受扶養人照護稅收抵免」(Child and Dependent Care Credit)資格。

不過，國稅局指出，只有以照顧孩子為目的的日間夏令營可能符合條件，過夜營並不計入；單純的暑期補習班也未必符合。家長應保存營隊名稱、地址、稅務識別號及付款紀錄，以備報稅時使用。

學生暑期打工、成年人兼職接案，也可能產生報稅義務。即使收入不高、不需繳納聯邦所得稅，若薪資曾被預扣稅款，仍須申報所得稅。

透過外送、叫車、網路平台或自由接案賺取的收入，同樣必須申報。現行規定，第三方支付平台通常只有在一年付款總額超過2萬元、交易次數超過200筆時，才必須寄發1099-K表格；但這只是平台的申報門檻，不代表未收到表格的收入可以不報。

使用私人車輛從事外送、網約車或其他業務者，還要分開記錄上半年與下半年的里程。2026年7月1日起，商業標準里程費率提高至每英里76美分。

夏季也是房屋裝修旺季。國稅局資料顯示，住宅太陽能、熱泵、節能門窗及空調設備等聯邦抵免，已於2025年底到期。不過，部分州政府、地方公用事業或能源機構，仍可能提供補助或房產稅優惠。

一般油漆、修理漏水等日常維護，通常不能直接從個人所得稅中扣除；但更換屋頂、增建露台或安裝新空調等可提高房屋價值、延長使用年限的重大工程，則可能計入房屋的成本基礎。

符合居住及持有年限等條件的屋主，出售主要住宅時，單身申報者最多可排除25萬美元資本利得，夫妻合併申報者最多可排除50萬美元。即使裝修支出不能立刻抵稅，保存合約、發票和付款證明，日後賣屋時仍可能派上用場。

夏季商務旅行也可能抵稅。自僱人士因工作離開主要工作地點，可依規定扣除必要且直接與業務有關的機票、住宿、交通及部分餐費；其中商務餐費通常只能扣除未獲補償費用的50%。若行程同時包含度假，私人遊玩部分不能列為商業支出。