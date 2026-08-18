FBI解密文件：史沃威爾認與中國女間諜方芳有親密關係

最新解密的FBI調查文件顯示，史沃威爾曾向調查人員承認，他與方芳曾有多次親密關係。(美聯社)

加州前民主黨籍聯邦眾議員史沃威爾 (Eric Swalwell)與被聯邦調查局（FBI ）懷疑具有中國情報背景的華裔女子方芳（Christine Fang或Fang Fang，音譯）之間的關係，爆出新細節。加州郵報報導，最新解密的FBI調查文件顯示，史沃威爾曾向調查人員承認，他與方芳曾有多次親密關係；其中一次方芳深夜突然到訪他的公寓，兩人發生親密接觸，而當時史沃威爾已服用助眠藥Ambien，事後表示幾乎記不得整個過程。

這批文件近日由白宮「政府透明度工作小組」公布。文件顯示，FBI早在2013年至2015年間就對方芳及其與灣區政治人物的關係展開反情報調查。史沃威爾2015年在FBI奧克蘭辦公室接受調查人員訪問，當時他已是第一任期國會眾議員。

深夜登門並頻繁私訊聯絡

根據FBI備忘錄，方芳至少兩次到訪史沃威爾的公寓，而且兩次應該都發生在史沃威爾於2012年當選國會眾議員之前。

備忘錄描述，其中一次方芳深夜突然來到史沃威爾住處，不斷敲門，史沃威爾讓她進門，兩人隨後發生親密關係，數小時後方芳離開。史沃威爾向調查人員表示，由於自己在方芳抵達前已經服用Ambien助眠，對當晚發生的事情「幾乎沒有記憶」。

FBI訪談紀錄還顯示，史沃威爾告訴調查人員，他與方芳曾一起喝酒，兩人過去曾有數次「casual」的親密關係，並經常透過簡訊聯絡。

深入史沃威爾的政治活動

更受關注的是，解密文件顯示，方芳與史沃威爾的關係並不只是私人層面，她也逐漸深入史沃威爾的政治活動。

調查資料顯示，方芳曾出席史沃威爾的政治活動，與競選團隊及志工接觸，並協助籌款。證人向FBI表示，方芳曾協助在拉斯維加斯及加州為史沃威爾舉辦募款活動。

最新文件進一步顯示，方芳後來要求史沃威爾協助該名實習生取得另一名國會議員辦公室的實習機會。不過史沃威爾告訴FBI，他拒絕了這項要求，並表示自己不記得曾經替這名實習生提供推薦，也不願意提供推薦。

FBI文件並沒有表示這名實習生是中國情報人員。

多次邀請史沃威爾赴中國

解密文件還顯示，方芳曾多次鼓勵史沃威爾前往中國。FBI紀錄指出，方芳「通常會提到史沃威爾應該去中國」，而在2014年11月的一場選舉之夜聚會上，她甚至邀請史沃威爾的父親及家人前往中國。史沃威爾後來從父親口中得知這項邀請，並認為情況「有些奇怪」。最後史沃威爾的父親及家人並沒有前往中國。

方芳與政治人物廣泛接觸

方芳早年以學生及政治活動人士身分活躍於灣區，逐漸與多名政治人物建立關係，包括南加州一些州級和聯邦級別的華裔民選官員。美國情報及執法部門後來懷疑，她可能是中國情報系統企圖在美國培養政治影響力的一環。

FBI調查的核心之一，是方芳是否利用社交活動、政治募款、實習機會及私人關係，接近具有政治發展潛力的美國政治人物。

聯邦情報人員在2015年前後向史沃威爾進行所謂「防禦性簡報」，提醒他有關方芳的情報疑慮。史沃威爾之後表示，他切斷與方芳的聯繫，並配合聯邦調查。

史沃威爾否認有違法行為

史沃威爾的律師Sara Azari則反駁最新文件曝光的意義，表示文件內容並沒有改變過去十多年來的核心事實。她指出，政府的備忘錄證實史沃威爾一直以來的說法，即他「沒有做錯任何事情」，也沒有任何理由對他提出刑事指控。

Azari並批評，在沒有提出任何刑事指控、也沒有認定史沃威爾違法的調查結束多年後，現在重新公開聯邦執法資料，可能具有政治報復意味。

由於部分文件仍經過刪節，目前公開資料仍無法回答方芳究竟為中國情報機構取得多少資訊，以及她是否曾從史沃威爾或其政治圈取得任何機密資料，也沒有證實史沃威爾向中國方面提供機密情報。

FBI備忘錄描述，其中一次方芳深夜突然來到史沃威爾住處，不斷敲門，史沃威爾讓她進門，兩人隨後發生親密關係。（示意圖取自Unsplash）