州議會提案無厘頭 紓困醫院竟變修路

一項加州「1923號州議會提案」本擬為面對財困的醫院提供貸款以助還債，但提案人已把提案內容修訂為改善州內其中一縣的道路，使得州內醫院的期盼落空。（示意圖，Pexels/ RDNE Stock project）

紐約郵報報導，加州 州議會一項立法提案原擬讓負債醫院獲得貸款 以解財困，但現被修訂為向全州提供資金以改善道路設施。這項提案修訂使得民眾沒有機會在11月選舉中，對原先給予醫院貸款的內容表達意見，令該建議措施已然變相遭到否決。

該立法提案名為「1923號州議會提案」（Assembly Bill 1923），發起人為第27選區州議員索里亞（Esmeralda Soria），但她隨後修訂了提案，把內容改為繼續在佛萊斯諾縣徵收0.5美分的銷售稅，以集資改善道路。

原先的AB1923提案為「困乏醫院貸款計畫」（Distressed Hospital Loan Program），此內容已被取代為「改善道路，保障街道安全」，並將於11月進行投票表決。

州議員索里亞表示：「我們從窗外能看到，很多道路、人行道和所有基礎設施，都需要維修。」

原先的醫院貸款計畫本來可以幫助加州各地的醫院，但修訂後變成了單單利於弗萊斯諾縣改善道路。卡維亞健康中心（Kaweah Health）首席執行官默茨（Marc Mertz）對媒體表示：「其重點是弗萊斯諾的道路，卻影響到整個加州的醫院，這令人失望。」

然而，索里亞並不認為哪個問題比其他問題更重要，而是要看情況的迫切性。她說：「AB 1923提案是為了應對目前的緊迫情況而訂定的最佳方案。」

她表示，她之所以選擇削去醫院貸款項目，是因為州政府今年已經批准了約1億3000萬美元的醫院撥款。

但默茨指出，他所屬的醫療中心有62%的病人參加了加州醫療補助計畫（Medi-Cal），但該中心卻難以負擔加州規定的員工最低工資。他說：「加州的醫療補助收費在全美屬於最低之列，但我會指出，我們的醫療成本卻是最高。」