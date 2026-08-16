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TSA提醒 這些日常用品看似無害 搭機可能被攔

記者謝雨珊／綜合報導
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美國運輸安全管理局提醒，實際上有不少看似無害的日常用品，同樣可能讓旅客在安檢時被...
美國運輸安全管理局提醒，實際上有不少看似無害的日常用品，同樣可能讓旅客在安檢時被攔下。圖為TSA安檢口示意圖。（路透）

對許多旅客而言，機場安檢最熟悉的規定，莫過於液體不得超過3.4盎司（100毫升），以及刀具、武器等危險物品不能放入隨身行李。美國運輸安全管理局（TSA）提醒，實際有不少看似無害的日常用品，同樣可能讓旅客在安檢時被攔下，甚至造成行程延誤或處以1萬7062美元罰款。

旅客出發前最好先查看TSA及航空公司的相關規定，因為部分物品雖然可以上機，卻可能只允許放在其中一種行李中，並非「可以帶」，就代表可以隨身攜帶。

美國運輸安全管理局（TSA）提醒，實際上有不少看似無害的日常用品，同樣可能讓旅客...
美國運輸安全管理局（TSA）提醒，實際上有不少看似無害的日常用品，同樣可能讓旅客在安檢時被攔下。圖為TSA安檢口示意圖。（路透社）

USA Today報導，若旅客被發現試圖攜帶禁止物品通過安檢，可能面臨高額民事罰款。每項違規行為、每名旅客最高可被處以1萬7062美元罰款。

其中一項容易被忽略的規定，就是兒童玩具也可能受液體、凝膠規範限制。TSA近日提醒，含有超過3.4盎司凝膠或黏土的玩具不能放入隨身行李，熱門感官玩具NeeDoh、泡棉玩具劍等也不例外。不過，這類物品可以放入托運行李。

一些看似普通的生活用品，例如無線電棒／無線捲髮棒及電子菸，禁止放入托運行李。保齡球、鑄鐵鍋具、酒瓶螺旋開瓶器、凝膠蠟燭、旅遊紀念品水晶球，則不能放入隨身行李。Samsung Galaxy Note 7手機被禁止放入托運行李或隨身行李，因其電池設計存在安全隱患。

旅遊專家、My Baggage創辦人Paul Stewart建議，液體及電子設備最好分開放置，方便安檢時快速取出；可能需要接受額外檢查的物品，也應放在行李最上方或容易拿取的口袋，以縮短安檢時間。

不過，大家熟悉的3.4盎司液體限制，並非適用所有情況。嬰兒奶粉、母乳、幼兒飲品，以及幼兒食品，都可以放在隨身行李攜帶。TSA將這些物品視為旅途中的必要液體，因此不受一般液體限制。用來保持母乳、奶粉或嬰幼兒食品低溫的冰袋、保冷劑也可以攜帶，即使冰袋當下並沒有裝有母乳等相關物品，同樣可以適用這項例外。

除了行李規定，隨著生物辨識技術在美國機場越來越普及，旅客在安檢過程中是否必須接受臉部辨識，也成為不少人關心問題。部分旅客可能不知道，原則上可以選擇拒絕臉部掃描，改採傳統的身分證件查驗程序。至於全身掃描，旅客也可以選擇拒絕，改接受由同性別TSA安檢人員進行的人工搜身。

不過，選擇退出生物辨識或全身掃描後，安檢流程可能需要更長時間。若旅客的登機證顯示被選中接受加強安檢，在非常有限的情況下，仍可能被要求接受相關掃描。

TSA表示，機場使用生物辨識技術主要是為確認旅客身分，而不是進行監控。相關資料依美國國土安全部（DHS）的政策處理，一般會在180天後刪除。

精華 FAQ

  • 文章提到，保齡球、鑄鐵鍋具、酒瓶螺旋開瓶器、凝膠蠟燭、旅遊紀念品水晶球等，可能不能放入隨身行李；無線捲髮棒、電子菸則禁止托運，違規恐延誤行程。

  • 含超過3.4盎司凝膠或黏土的玩具不能隨身攜帶，但可托運；嬰兒奶粉、母乳、幼兒飲品與食品可帶上機，保冷冰袋與保冷劑也適用例外，不受一般液體限制。

  • 可以。旅客原則上可拒絕臉部掃描，改以傳統證件查驗；也可拒絕全身掃描，改由同性別TSA人員人工搜身。不過，這通常會讓安檢流程更慢，特定情況仍可能被要求掃描。

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