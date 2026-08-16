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科學家：太平洋地區已出現的聖嬰現象 恐1950年來最強

編譯廖宜怡／綜合報導
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科學家表示，加州今年的聖嬰現象有可能成為自1950年以來最強的一次。圖為2017...
科學家表示，加州今年的聖嬰現象有可能成為自1950年以來最強的一次。圖為2017年聖荷西因豪雨氾濫成災。（美聯社）

美國聯邦科學家表示，太平洋地區的聖嬰現象（El Niño）持續增強，有69%的機率成為1950年以來最強的一次。

聖荷西信使報報導，國家海洋暨大氣總署科學家宣布，由於南美洲沿著赤道的海域水溫持續上升，使今年秋冬兩季出現強烈聖嬰現象的機率高達90%。依照ChatGPT的說明，這對南加州而言，冬季降雨的機率提高、太平洋風暴可能更頻繁，但強烈聖嬰不等於一定會有「超級雨季」。每次聖嬰的位置、強度及其他大氣條件不同，結果也會不同。

因此，聖嬰現象提高加州冬季降雨量，並不意味著居住在河流沿岸的居民一定會遭遇洪水。根據加州應急服務辦公室統計，自1950年以來，在加州遭受洪災最嚴重的10年中，只有三年發生在聖嬰現象出現時。以洪災最嚴重的2017年為例，聖荷西野狼溪（Coyote Creek）因豪雨導致溪水暴漲決堤，使該市損失高達1億美元；北加州奧洛維爾水壩（Oroville Dam）的洩洪道因大雨坍塌，迫使沙加緬度谷超過18萬居民撤離。然而，這兩起災害都不是發生在聖嬰現象出現的年份。

原因何在？專家表示，最關鍵的問題不在於降雨總量，而是降雨時間。收集76年來關於聖嬰現象數據的氣象學家Jan Null說：「時機至關重要。有些人把聖嬰現象和加州洪水畫上等號，但事實並非如此，大部分洪災最嚴重的年份都不是聖嬰年。」

專家稱，在雨季，湖泊和河川周圍的流域需要時間才能飽和並產生大量徑流，水位才會上升。如果豪雨間隔時間較長，雨停後湖泊和河川的水位就有時間回落。但如果豪雨接連不斷，水位沒有時間下降，最終就會導致氾濫。

數據顯示，自1950年以來，加州有四個冬季出現和今年強度一樣高的聖嬰現象。在1982-83年和1997-98年，灣區、南加州和加州大部分地區的年降雨量是正常時期的兩倍，使一些地區出現洪災。在1991-92年的聖嬰現象中，灣區反而相對乾燥，降雨量僅有正常的84%，南加州雖然降雨較多，但僅比正常高出33%。在2015-16年，灣區經歷了一個正常的冬季，南加州則比往年更乾燥。

精華 FAQ

  • 美國聯邦科學家表示，太平洋聖嬰現象持續增強，成為1950年以來最強的一次機率達69%；若看今年秋冬兩季出現強烈聖嬰的機率，則高達90%。

  • 不一定。專家指出，聖嬰通常會提高加州冬季降雨與風暴頻率，但是否造成超級雨季或洪水，還要看聖嬰位置、強度及其他大氣條件，結果每次都不同。

  • 專家認為，最重要的是降雨時機而非總量。若豪雨接連不斷，流域來不及飽和後回落，河川湖泊水位就會持續上升，最後更容易溢流並引發洪災。

加州 ChatGPT 聖荷西

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