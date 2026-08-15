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巴菲特談退休理財 聚焦股息成長

記者趙健／綜合報導
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巴菲特曾表示，如果退休時擁有100萬美元股票投資組合，每年能穩定帶來3萬美元股息，在沒有太多負擔情況下，即使沒有大量現金也可以安心維持退休生活。 （美聯社）

退休到底要準備多少錢才夠？對身家約1480億美元的「股神」巴菲特來說，答案並不只是銀行帳戶裡有多少現金。他曾表示，如果退休時擁有100萬美元股票投資組合，每年能穩定帶來3萬美元股息，在孩子已經長大、房貸也已繳清的情況下，他並不會太擔心手上是否還需要持有大量現金。

雅虎財經報導，巴菲特是在2019年受訪時作出上述假設。換句話說，如果100萬美元投資組合每年能產生3萬美元股息，相當於約3%的穩定收益，在其他主要家庭負擔已經降低前提下，即使沒有囤積大量現金，也可以安心維持退休生活。

巴菲特對股息的重視，並非只停留在假設。2023年，他在致波克夏海瑟威股東信中，將持續成長的股息形容為公司取得巨大投資成果背後的「祕密武器」。

不過，想在今天複製這套方法，難度已經比過去高。目前標普500指數股息收益率約1.04%，而且自2009年7月以來一直低於3%。即使專門投資高股息股票的Vanguard High Dividend Yield ETF（VYM），截至2026年8月的收益率也只有約2.54%，仍未達到巴菲特舉例中的3%。

德意志銀行研究所分析指出，企業數十年來逐漸以股票回購取代發放股息，加上高成長科技公司在市場的重要性日益增加，這些公司往往更願意將現金重新投入企業發展，而不是分配給股東。因此，一般被動投資人如今想取得3%的股息收益，可能需要更仔細挑選投資標的。

部分專注高股息股票的ETF（指數股票型基金或交易所買賣基金）仍可能達到這一水準。以iShares Core High Dividend ETF（HDV）為例，該基金篩選股息收益較高、財務狀況相對良好的大型企業，截至報導引用資料時收益率約3.2%。若以100萬美元投入計算，一年約可產生3萬2000美元收入。

但巴菲特的退休假設有幾個不能忽略的前提：孩子已經成年並能經濟獨立、房屋貸款全部還清，而且退休時已經擁有100萬美元的股票投資組合。報導也提醒，這些條件並不符合許多美國家庭實際財務狀況，因此不能簡單理解成「有100萬美元就足夠退休」。

此外，為追求更高收益而轉向其他資產，也意味著可能承擔不同的投資風險。如今若想取得巴菲特假設中的3%收益，投資人可能需要在股息股票、債券及其他能產生收入的資產之間作出更多取捨。

不過，巴菲特的例子反映出一個退休理財觀：退休保障不只取決於手上有多少現金，也在於是否擁有能夠持續產生收入的資產。與其單純累積一大筆現金，如何讓退休資產持續帶來穩定收入，同樣是規畫退休生活時值得考慮的重要問題。

精華 FAQ

  • 他認為退休保障的關鍵，不是手上持有多少現金，而是資產能否持續帶來穩定收入。若投資組合能穩定產生股息，即使現金不多，也能較安心維持退休生活。

  • 他假設退休時擁有100萬美元股票投資組合，每年可領到3萬美元股息，也就是約3%收益；同時孩子已成年、房貸已清，才會認為不用囤積太多現金。

  • 因為標普500股息收益率長期偏低，科技股比重上升且企業更偏好回購而非發股息。投資人若想達到約3%收益，往往需要更精選高股息股票或相關ETF。

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