100萬元購屋不算啥 多地只是入門款

根據美國全國房地產經紀人協會（NAR）最新分析報告顯示，美國屋主自住且價值至少100萬美元的房屋數量，已從2005年的約150萬棟飆升至2024年的690萬棟。這些百萬房產目前占整體市場的8%，遠高於20年前的2%。(路透)

福斯新聞網報導，在美國多數地區，隨著多年來的房價持續走高，已有數百萬棟房產擠進「七位數」俱樂部，如今擁有價值百萬美元的房屋，已不再是奢華生活的保證。

根據全美房地產經紀人協會（NAR）最新分析報告，美國屋主自住且價值至少100萬美元的房屋數量，已從2005年的約150萬棟，飆升至2024年的690萬棟。這些百萬房產目前占市場的8%，遠高於20年前的2%。

報告指出，夏威夷約有40%的自住房屋價值達百萬美元以上；加州 與華盛頓特區，則有大約三分之一的房屋達此門檻。相比之下，在密西西比州 、北達科他州 及西維吉尼亞州，百萬美元房產僅占整體市場的1%左右。

房產經紀公司The Agency創辦人兼副董事長羅斯（Billy Rose）接受福斯商業採訪時表示，在洛杉磯，百萬美元早就不再代表真正的豪宅。「這裡聚集大量財富與高檔住宅，百萬美元的房價，現在充其量只是『入門款』。」他補充，當地甚至有部分首購族，一開始就把搜尋預算設定在250萬至300萬美元之間。

此外，「100萬美元」這個數字，也顯著影響買家的消費行為。NAR數據顯示，自2015年以來，價格緊貼在100萬美元底下的成交量，是剛好超過100萬美元成交量的2.4倍。原因在買家搜尋時常將上限設為整數，或是為避免達到百萬門檻後更高的房貸條件與新增稅負。

紐約的「豪宅稅」（Mansion tax）即是典型案例。報告指出，該稅種自1989年起即針對100萬美元以上房產交易徵收1%稅金。然而經通膨折算，當年100萬美元的購買力，如今已相當於270萬美元。羅斯對此直言：「政府有必要檢討這些門檻是否需調高，以更符合現況。」

房產平台Zillow的報告則揭示，美國房市目前正呈現兩極化發展。高價豪宅需求增加，但首購型住宅的交易動能卻逐漸放緩。羅斯總結，這現象反映更廣泛的「K 型經濟」趨勢—富裕買家享有更高財務彈性，低收入族群則承受更大壓力。