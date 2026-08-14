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舉報槍擊案也被ICE抓 警憂未來無人敢再報案

編譯陳盈霖／綜合報導
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ICE執法惹議。圖為7月民眾在ICE擊斃墨西哥男子阿勞霍的現場以鮮花悼念。（路透...
ICE執法惹議。圖為7月民眾在ICE擊斃墨西哥男子阿勞霍的現場以鮮花悼念。（路透）

ABC 7電視台報導，休士頓一名男子日前目擊發生於家得寶（Home Depot）外的槍案後報警，並協助警方指認嫌犯。不料在案件調查期間，他卻遭美國移民暨海關執法局（ICE）拘留。休士頓市警局強調並未主動聯繫ICE；然當地檢方憂心，此類移民執法恐讓受害者及目擊者因顧忌身分問題而不敢報警或作證，增加刑事案件偵辦與起訴難度。

根據休士頓市警局，這位目擊者8月9日報警稱，有人在艾利夫（Alief）貝萊爾大道（Bellarie Blvd.）上家得寶店外朝空中開槍。警方找到涉案嫌犯後，以「重罪犯非法持有槍械」罪名將其起訴。此前該人已有十多次被捕紀錄，當天拘留所也不只有這名嫌犯。

警方報告指出，相關單位在調查這起槍案件期間，「ICE探員帶走我的報案人，離開現場」。這名休士頓市警局警員在報告中寫道，即使已遭拘留，該目擊者仍協助警方確認嫌犯身分，稱「我確定就是他。我看到槍，當時很害怕」。

休士頓市所在的哈里斯縣（Harris County）檢察長提爾（Sean Teare）表示：「由於此人是本案重要證人，我們正積極尋找，以便再次對其進行問訊。」他指出，當目擊者被ICE帶走，案件的起訴難度會大大增加。即使未遭拘留，有些目擊者也可能因害怕自己的移民身分而不敢出庭作證。

他以一起兒童性侵案為例表示：「第一時間公開罪行的證人，因無合法居留身分而不敢出庭作證，我們不得不被迫降低認罪協商條件，否則只能撤銷案件。但我們明明知道，這些人犯下的是最令人髮指的罪行之一。」

他擔憂的是，未來可能會有更多犯罪事件無人報案。「身為地方檢察長辦公室及執法合作夥伴，我們可能無法追究暴力罪犯的責任，因受害者和目擊者不是害怕站出來，就是被ICE直接帶走。」

儘管休士頓市警局稱在上述案件中並無聯繫ICE，但警方近期公布的資料顯示，今年4月至6月間，警員在出警過程中遇到涉及移民拘捕令的人後，已聯繫ICE百次以上，其中34起案件涉及有人撥打緊急救援電話。

這起事件發生之際，ICE在休士頓的執法行動正受各界更嚴格檢視。就在7月初，在美生活35年的52歲墨西哥籍建築工頭阿勞霍（Lorenzo Salgado Araujo）於上班途中遭ICE擊斃。

ABC 13電視台尚未得到ICE回應。

精華 FAQ

  • 這名男子目擊家得寶外槍案後報警並協助警方指認嫌犯，卻在調查期間遭ICE拘留。即使已被帶走，他仍協助警方確認涉案者身分。

  • 檢方認為，若目擊者擔心移民身分或被ICE帶走，就可能不敢報案、接受問訊或出庭作證，導致暴力案件更難蒐證、起訴，甚至影響認罪協商與結案。

  • 休士頓市警局表示，這起案件中並未主動聯繫ICE；但警方公布資料顯示，今年4月至6月間，警員在出勤時遇到移民拘捕令相關情況後，曾聯繫ICE 100次以上。

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