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不只槍彈 無人機、熨斗、球棒也是郵輪違禁品

記者子為╱綜合報導
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據報導，郵輪普遍禁止槍械、彈藥及武器登船，外形逼真的複製品也可能被列入，包括BB...
據報導，郵輪普遍禁止槍械、彈藥及武器登船，外形逼真的複製品也可能被列入，包括BB槍、空氣軟槍，甚至看似槍械的玩具水槍。（ChatGPT）

準備搭郵輪度假，不只護照、防曬用品不能忘，有些看似普通的物品，也可能無法帶上船。不同郵輪公司的規定並不完全相同，旅客出發前最好先查看所搭郵輪及停靠港口的最新要求。

根據Southern Living報導，郵輪普遍禁止槍械、彈藥及武器登船，外形逼真的複製品，也可能被列入，包括BB槍、空氣軟槍，甚至看似槍械的玩具水槍。煙火、照明彈、爆竹及其他爆炸或煙火製品同樣不能攜帶。

刀具、剪刀及開放式剃刀，通常也受到限制，但各公司對刀刃長度的標準不同。例如名人郵輪（Celebrity Cruises）允許攜帶刀刃短於4吋的剪刀，以及一般安全剃刀；嘉年華郵輪（Carnival Cruise Line）則將刀具、剪刀及開放式剃刀列入限制清單，部分手工藝剪刀須事先取得安全部門批准。

酒類及其他飲料並非一律禁止，但數量、容器及攜帶方式限制嚴格。皇家加勒比郵輪（Royal Caribbean）規定，達到飲酒年齡的旅客登船當天可攜帶一瓶密封、750毫升的葡萄酒或香檳；非酒精飲料每間艙房最多可帶12罐、瓶或紙盒。嘉年華郵輪則允許每名成年人帶一瓶750毫升葡萄酒或香檳，以及每人最多12罐或紙盒裝、每罐不超過12盎司的非酒精飲料。挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）一般不准旅客自帶飲料，醫療設備或沖調嬰兒奶粉所需的密封水除外。

容易發熱或產生明火的用品，也是安檢重點。衣物熨斗、蒸汽掛燙機、電熱毯、咖啡機、熱水壺、電爐及蠟燭，通常因火災風險被禁止。即使是慶祝生日，也不宜自行攜帶蠟燭，可事先詢問船上餐飲人員。部分郵輪允許吹風機和捲髮棒。

大麻在加州雖然合法，但郵輪適用的聯邦、國際法規可能不同。醫療或娛樂用大麻、CBD及四氫大麻酚（THC）軟糖、精油、電子菸和相關用具，均可能被禁止。公主郵輪（Princess Cruises）明確表示，即使是醫療大麻或CBD產品，也不得帶上船、進入碼頭或參加岸上活動。處方藥則應保留原包裝及相關證明。

懸浮滑板、電動滑板、娛樂用電動滑板車及帶輪子的鞋，也常因鋰電池或碰撞風險被限制。供行動不便旅客使用的代步車通常可以例外，但可能須符合尺寸、電池及事先申報要求。

可能被當作武器或造成損壞的運動器材同樣受限，包括棒球棒、曲棍球棒、弓箭、長矛、魚叉及部分釣魚設備。有些公司允許旅客將特定器材帶到港口參加獲准的活動，但可能要求由船上安全部門保管。

無人機的規定差異尤其大。名人郵輪允許旅客攜帶無人機，但只能在岸上且港區之外使用，船上任何位置均不得操作；其他公司則可能完全禁止無人機登船。

精華 FAQ

  • 郵輪普遍禁止槍械、彈藥、爆炸物與煙火，也常把BB槍、空氣軟槍、玩具槍等仿真武器列入限制，以降低船上安全風險。

  • 衣物熨斗、蒸汽掛燙機、電熱毯、咖啡機、熱水壺、電爐與蠟燭等高熱或易燃用品，多半因火災風險而被禁止登船。

  • 無人機多數受限，名人郵輪可帶但只能在岸上港區外用；大麻與CBD常被禁止；棒球棒、曲棍球棒等運動器材也可能因可當武器而受管制。

護照 無人機 郵輪

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