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法廊快報／開車喝飲料 恐因分心駕駛吃罰單

記者趙健/洛杉磯報導
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美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）統計顯示，2024年全美共有3208人死...
美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）統計顯示，2024年全美共有3208人死於涉及分心駕駛的交通事故，另有31萬5167人受傷。（示意圖取自NHTSA）

近來社群平台有網友分享，開車途中低頭喝一口手搖飲或咖啡，隨後遭警方攔查，收到上百美元罰單。貼文引發不少討論，許多人訝異：這樣也算違規？

聖瑪利諾警方近日提醒，只要駕駛人的注意力偏離安全駕駛，無論是眼睛離開路面、雙手離開方向盤，或心思不在駕駛，都會提高發生交通事故的風險。警方列舉常見分心行為，包括滑手機、傳簡訊、吃東西、喝飲料、調廣播、導航或車內設定、整理儀容、與乘客交談、伸手拿車內物品，以及精神恍惚、情緒波動或疲勞駕駛等。

保險比價網The Zebra調查發現，59%的駕駛人坦言，曾在開車時吃東西或喝飲料，是僅次於使用手機（60.2%）的第二大分心行為。

雖然加州法律並未明文禁止開車時吃東西或喝飲料，但律所Adamson Ahdoot LLP分析指出，若警方認定駕駛人因吃東西或喝飲料影響安全駕駛，可依相關交通法規開罰；情節嚴重者，可能涉及加州車輛法第23103條魯莽駕駛（Reckless Driving）。若因此引發交通事故，駕駛人還可能面臨民事賠償。換句話說，執法的重點並非「有沒有喝飲料」，而是駕駛行為是否因分心而危及行車安全。

相比食物，加州對開車使用手機有更明確規範。加州車輛法止駕駛人在行駛期間手持並使用無線電話，除非已採用免持方式；同時也禁止駕駛人手持操作任何無線電子通訊裝置，包括傳訊息、瀏覽網頁或操作應用程式。即使車輛停等紅燈，只要仍處道路交通狀態，也不得手持操作手機。

至於罰金，根據Justia Law等法律資訊平台整理資料，手持手機違規的基本罰金首次為20美元、再次違規為50美元；但加計法院附加費及其他法定費用後，首次違規實際金額通常超過150美元，再犯則可能超過250美元，實際金額仍依各法院計算方式而有所不同。

精華 FAQ

  • 因為執法重點不在於是否真的喝飲料，而是駕駛是否因此分心、影響安全。若警方認定眼睛離開路面、雙手離開方向盤或注意力不在駕駛，就可能依法處罰。

  • 沒有明文全面禁止，但若吃喝行為造成分心，警方可依相關交通法規開罰；若情節嚴重，甚至可能被認定為魯莽駕駛，並在事故發生時面臨民事賠償責任。

  • 依資料整理，手持手機違規首次基本罰金約20美元、再犯約50美元，但加上法院附加費與其他法定費用後，首次通常超過150美元，再犯可能超過250美元。

聖瑪利諾 保險 罰單

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