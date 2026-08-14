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加州10處便宜好環境 波特維爾居首 海岸城市尤瑞卡上榜

編譯組／綜合報導
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加州的波特維爾（Porterville）被評選為州內生活成本最可負擔的城市，房價...
加州的波特維爾（Porterville）被評選為州內生活成本最可負擔的城市，房價中位數只有32萬5000美元。其環境清幽，具家居友善氣氛。（波特維爾政府Facebook主圖）

加州生活成本居高眾所周知，但若非要住在加州不可，仍有較便宜的地點供選擇。房地產買賣平台及資訊公司Houzeo最近按數據分析，總結出加州前10個生活成本最低的城市，結果是波特維爾（Porterville）居首，首府沙加緬度（Sacramento）也上榜，亦包含唯一一個海岸城市尤瑞卡（Eureka）；而大多數入圍的城市位於中央谷地（Central Valley）。

紐約郵報報導，Houzeo的分析建基於每個城市的三大因素：房價中位數、房租中位數、與州內平均水平比較的生活成本，然後給予每個城市一個滿分為10分的整體可負擔評分。

以下是按上述分數的排名名次倒數，得分越高者為生活成本越可負擔的城市。

10. 克洛維斯（Clovis）：位於中央谷地，6.7分，生活成本比加州平均水平低11%。房價中位數47萬9880美元，房租中位數1955美元。被喻為「通往內華達山脈的門戶」。

9. 沙加緬度：加州首府，7.3分，生活成本比州平均低14%。房價中位數38萬5163美元。就業市場以政府部門為主，有逾230個公園。部分地區交通擁擠、財產及車輛失竊率高。

8. 溪口（Chico）：7.4分，生活成本僅比州平均低8%。房價中位數34萬290美元，房租中位數1850美元。市內氣氛友善，為加州州立大學所在地，是學生和家庭的理想住處。

7. 士德頓（Stockton）：7.9分，生活成本比州平均低達25%。房價中位數31萬7272美元，房租中位數1595美元。犯罪率高企，比全國平均高出82%。

6. 維沙利亞（Visalia）：8.2分，生活成本比州平均低達24%。房價中位數51萬1736美元，房租中位數2400美元。前往紅杉與國王峽谷國家公園不到一小時車程，活動繁多，為周末度假勝地。

5. 尤瑞卡（Eureka）：上榜的唯一海岸城市。8.3 分，生活成本比州平均低21%。房價中位數41萬8081美元，房租中位數1600美元。以其維多利亞時代房屋及紅杉國家公園景緻而聞名。

4. 杜拉瑞（Tulare）：8.4分，生活成本比州平均低27%。房價中位數45萬8693美元，房租中位數1650美元。擁有小鎮氛圍和龐大的農業社區，居民友善；但高溫，鄰近99 號公路致空氣質素差。

3. 貝克斯菲（Bakersfield）：8.4分，生活成本比州平均低18%。房價中位數44萬1009 美元，房租中位數1995美元，距離洛杉磯只需約2小時車程。

2. 佛萊斯諾（Fresno）：8.5分，生活成本比州平均低約22%。房價中位數38萬8567美元，房租中位數1975美元。

1. 波特維爾（Porterville）：以8.7分榮登榜首，生活成本比州平均低約12%。房價中位數32萬5000美元，房租中位數1358美元。環境清幽，具家居友善氣氛，名校林立，毗鄰是果園與內華達山脈山麓的壯麗景色。

精華 FAQ

  • 第1名是波特維爾（Porterville），整體可負擔評分8.7分，生活成本約比加州平均低12%。其房價中位數為32萬5000美元，房租中位數為1358美元。

  • Houzeo主要以3項數據評分：房價中位數、房租中位數，以及相較州內平均水平的生活成本，最後換算成滿分10分的整體可負擔評分。

  • 榜單中多數城市位於中央谷地，沙加緬度雖是首府也入榜，而尤瑞卡則是唯一的海岸城市。部分城市以治安、交通或高溫作為生活缺點，但整體仍較便宜。

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