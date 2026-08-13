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加州立法防止強迫婚姻 可申請限制令抵抗

編譯組／綜合報導
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在美國也有強迫婚姻，當中包括童婚。加州議會提出一項立法提案以解決此問題，讓受害人...
在美國也有強迫婚姻，當中包括童婚。加州議會提出一項立法提案以解決此問題，讓受害人可以申請限制令作出抵抗。（示意圖，Pexels / Anna Shvets）

媒體Capitol Confidential，加州議會提出一項立法提案以解決強迫婚姻問題，為潛在受害者提供法律途徑，以防止強迫婚姻的發生，包括目前在加州仍屬合法的童婚問題。

在加州，未成年人若獲得父母同意和法院命令，童婚仍然合法。加州議會多年來曾努力推進立法，以防止童婚，而上述立法提案正是有關努力的最新進展。

該法律提案（AB2534）由聖荷西民主黨眾議員卡爾拉（Ash Kalra）提出，允許面臨被迫結婚的人申請限制令，以阻止任何人試圖強迫他人結婚。倡議者表示，現時在加州的「家庭暴力保護法」下，強迫婚姻是違法的，而上述法律提案能夠明確實現打擊強迫婚姻，讓被忽略和誤解的受害人及倖存者得到法律保護。

這項提案以英國2007年通過的強迫婚姻保護令為藍本，將是美國首次同類立法。提案將能實現長久以來作出努力但卻失敗的取締童婚倡議。加州是少數沒有訂立最低結婚年齡的州之一。

塔希里正義中心（Tahirih Justice Center）公共政策主任斯韋格曼（Casey Carter Swegman）表示，區分強迫婚姻和童婚是十分重要的，因為並非所有強迫婚姻都涉及兒童，也並非所有童婚都是強迫的。

一名強迫婚姻的倖存者Sadia Khan在19歲時被迫結婚，展開了一段受虐與逃亡的痛苦歷程。她現年已31歲，是屋崙家庭暴力法律中心的政策倡議員，為家庭暴力和性侵犯倖存者提供危機支援和法律援助。幾個月來，她一直在為AB2534提案奔走呼籲，見證了該提案在議會投票和委員會聽證會上的進展。

該提案未遇到任何反對意見，並以全票通過委員會的審議。

精華 FAQ

  • AB2534旨在為可能被迫結婚的人提供法律保護，讓當事人可申請限制令阻止強迫婚姻發生，同時也被視為推動加州童婚改革的重要一步。

  • 提案參考英國2007年的強迫婚姻保護令，若通過將成為美國首個同類立法，等於把強迫婚姻的明確救濟途徑納入州法。

  • 加州目前在父母同意與法院命令下，未成年人仍可合法結婚。倡議者認為應區分強迫婚姻與童婚，並透過法案補強對受害者的保護。

加州 民主黨 眾議員

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