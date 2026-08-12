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3/4美國人缺足夠財富應對突發衝擊 難達成人生重要目標

編譯陳盈霖／綜合報導
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最新報告指出，大部分美國人沒有足夠財富應對財務挫折，無法實現人生重要目標。（Pe...
最新報告指出，大部分美國人沒有足夠財富應對財務挫折，無法實現人生重要目標。（Pexels）

CBS電視台報導，無黨派智庫「阿斯本研究所」(Aspen Institute）最新報告指出，四分之三的美國人缺乏足夠財富應對突發的財務衝擊，也難以達成人生重要目標。約3450萬個美國家庭未達到阿斯本研究所所稱「基本財富（essential wealth）」標準：意即擁有相當於六周稅後收入的儲蓄，且具有足夠淨資產，實現購屋和退休保障。

阿斯本研究所財務保障計畫（Financial Security Program）洞察與研究總監布朗（Steven Brown）表示，「我們認為，大多數家庭未能達到這個標準，這正是造成當前許多人有財務挫折感與財務悲觀情緒的重要原因。人們覺得自己永遠無法翻身，擁有的財富遠遠不夠。」

儘管美國經濟情況呈現強勁成長跡象，如失業率維持低點、人工智慧（AI）熱潮帶動股市大幅飆升等，但許多美國人對自己的財務未來仍感悲觀，普遍缺乏財務韌性。根據CBS News最新民調，半數美國成年人認為「美國夢」已不再觸手可及，對許多年輕人而言，買房更是場「遙不可及的夢」。丕優研究中心（Pew Research）6月一項調查還指出，40歲以下成年人中，約九成認為「如今購屋比父母那一代困難得多。」

阿斯本研究所認為，與其將焦點放在收入，觀察財富更能清楚勾勒出美國人在財務上可以，或無法達成的目標。充足的活期儲蓄可幫助家庭度過短暫財務危機，而房屋或其他資產則可提供長期投資，有助實現支付子女教育費用、規畫退休生活等目標。

布朗說，「財富不僅是物質，它更能帶來安全感、自主權，及做出人生決定與選擇的能力。」該研究所也調查不同年齡層家庭需要多少財富，才能達到基本財富門檻。結果不出所料，隨著年齡增加，所需財富也會提高。

其中，40歲以下且達到基本財富門檻者，其資金足以支付一間入門級住房頭期款；40歲至49歲及50歲至64歲族群，所需財富則依各年齡層家庭收入中位數計算，具體金額可能因家庭收入而異。

布朗強調，這些門檻只是對民眾可能需要多少資產的粗略估算，實際數據會隨收入、居住地點及其他因素改變。「住在加州的家庭，可能需更高資產門檻；住在西維吉尼亞或密西西比州的家庭所需金額可能較低。」

以整體美國人來說，研究顯示，無論哪個年齡層，多數美國人的財富都尚未達到能實現長期財務安全的門檻。65歲以上族群表現最佳，但也只有29%符合基本財富標準。

精華 FAQ

  • 「基本財富」指家庭至少擁有相當於6周稅後收入的儲蓄，並且具備足夠淨資產，可支應購屋頭期款、退休保障及其他長期財務目標。

  • 報告估計，約3450萬個美國家庭未達到基本財富標準，代表他們在面對突發開支、失業或其他財務衝擊時，緩衝能力明顯不足。

  • 研究所認為，財富更能反映家庭是否能承受短期危機與規畫長期人生目標；現金儲蓄可應急，房產等資產則有助於教育、退休與安定生活。

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