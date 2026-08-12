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全美60歲以上無家者 流落街頭平均時間高過其他年齡層

記者啟鉻／綜合報導
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全美60歲及以上的無家可歸者，平均流落街頭的時間比其他年齡層多，反映高齡遊民面臨...
全美60歲及以上的無家可歸者，平均流落街頭的時間比其他年齡層多，反映高齡遊民面臨日益嚴峻的經濟與健康挑戰。圖為洛市一個遊民營地。（記者啟鉻／攝影）

最新數據顯示，全美60歲及以上的無家可歸者，平均流落街頭的時間比其他年齡層多，反映高齡遊民面臨日益嚴峻的經濟與健康挑戰。而60至65歲年齡層的情況，尤其嚴重。

據Voice of San Diego報導，年長的無家可歸者比年輕遊民停留在街頭的時間更長，主要原因在許多年長者依靠固定收入生活，卻無法跟上近年持續攀升的生活成本。

為了解是否有特定年齡層情況更加嚴重，記者進一步查詢相關數據。雖然目前尚無官方公開統計，但區域無家可歸者工作小組（RTFH）透露，其內部分析顯示，60歲以上長者流落街頭的時間，明顯比其他高齡遊民更長。

服務長者機構Serving Seniors總裁兼執行長Melinda Forstey表示，隨著年齡增長，許多人在申請政府福利時遭遇重重障礙。她說，不同政府部門、不同福利計畫，對於「高齡者」的定義都不一樣，可以想像這對申請人而言有多混亂，也增加取得福利的難度。

一位研究全美無家可歸問題的專家指出，目前街頭許多60至65歲遊民，正是美國歷史上人口最多的「嬰兒潮世代（Baby Boomers）」。由於當年出生人口激增，勞動人口快速增加，但就業機會未能同步成長，也讓美國社會安全制度長期承受巨大壓力，難以充分因應這一世代龐大的福利需求。

賓夕法尼亞大學專門研究無家可歸議題的社會科學家Dennis P. Culhane表示，早就預見這一天會到來。他研究的許多60至65歲無家可歸者，其實沒有資格領取社會安全退休金。原因是他們過去從事建築、農業、家庭幫傭等現金交易工作，沒有依法繳納社會安全稅。也有人是這些工作者的遺孀，因此同樣無法符合領取資格。

根據規定，申請社會安全退休金必須年滿62歲，且能證明至少工作10年並繳納社會安全稅。若無法符合資格，只能申請補充保障收入（SSI），但申請人必須年滿65歲，或屬於失明、身心障礙者，且收入極低。

目前退休勞工平均每月可領約2000美元社會安全金。而SSI每月最高僅約1000美元。

Dennis P. Culhane表示，60至65歲的遊民人數增加，正是因為他們陷入制度夾縫：「他們既沒有資格領取社會安全退休金，又還不到可以申請SSI的年齡。」他形容，這群人正陷入一種典型的「進退兩難」困境。

精華 FAQ

  • 報導指出，年長無家者多靠固定收入生活，卻難以跟上持續上升的房租與生活成本，加上申請福利流程複雜，導致他們更難離開街頭。

  • 因為他們常還不到可申請SSI的年齡，卻又可能不符合社會安全退休金資格，形成無法領退休金、也未達SSI門檻的制度空窗期。

  • 不同政府部門對高齡者定義不一，申請者容易混淆；此外，許多人過去從事現金交易工作未繳社會安全稅，導致無法取得退休金資格。

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