我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大反轉 網紅遭陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉

傅崐萁未現身協商 韓國瑜批病態「把我們當猴子耍」

全美首創 加州推AI網路防禦計畫 州府各機構須設網路安全官

記者楊青／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州州長辦公室10日宣布推出全美首創「AI網路防禦計畫」，要求州政府全面利用人工...
加州州長辦公室10日宣布推出全美首創「AI網路防禦計畫」，要求州政府全面利用人工智慧強化網路安全，防範AI可能帶來的新型資安威脅。（紐森州長辦公室臉書）

加州州長辦公室10日宣布推出全美首創「AI網路防禦計畫」（AI Cyber Defense Program），要求州政府全面利用人工智慧強化網路安全，防範AI可能帶來的新型資安威脅。

州長辦公室表示，這項新計畫的核心，是在加州網路安全整合中心（Cal-CSIC）內建立AI網路防禦，運用AI進行系統弱點偵測、網路防護強化及資安事件應變，以保護州政府資產及包括供水、電力、交通、緊急通訊等關鍵基礎設施。

該計畫要求州政府各機構指定一名「AI網路安全官」，負責機構內AI相關資安工作；同時擴大地方政府及關鍵基礎設施業者取得先進網路安全工具的機會，包括AI支援的防禦系統。

紐森表示，數位環境正在快速改變，網路攻擊變得更快、更複雜且更加頻繁，已經可能威脅民眾每天依賴的基本服務，加州不能等到下一場重大危機發生後才採取行動，必須未雨綢繆。加州這次政策重點是「以AI對抗AI」。

州長辦公室指出，近期領先AI開發商公布的測試結果顯示，先進AI系統在受控環境中已經具備自行執行複雜網路操作的能力，顯示AI可能帶來過去沒有的新型安全風險。另一方面，外國及其他惡意攻擊者也開始利用能力日益強大的AI協助發動網路攻擊，使攻擊成本降低、效率提高。

加州緊急服務辦公室主任兼州國土安全顧問Caroline Jacobs指出，網路攻擊可能影響民眾每天依賴的供水、電力、交通及緊急通訊等服務，因此新計畫將協助政府及合作夥伴更早發現威脅、更有效率交換情報、強化防禦並加快應變。對人口密集、基礎設施高度依賴科技系統的南加州而言，一旦供電、供水、交通控制或緊急通訊系統遭到大規模網路攻擊，影響可能迅速擴大。

從「管AI」到「用AI」

加州近年逐步建立AI政策體系，鼓勵科技公司創新的同時，建立安全、資安、隱私及勞工保護等配套。

第一道防線：要求大型AI公司說清楚「如何確保AI安全」。2025年通過的SB 53《前沿AI透明法》（Transparency in Frontier Artificial Intelligence Act），要求開發「前沿AI模型」的大型業者建立透明及安全要求，這些公司必須公開說明自己的AI安全框架，包括如何辨識及降低AI可能造成的重大風險；如果發生特定重大安全事件，也必須向州政府通報。此外，法律也保護向外界揭露重大安全風險的吹哨者。

第二道防線：推出Cal-Secure資安路線圖，逐步更新資安政策及工具，政府自己提高對抗AI網攻的能力。

第三道防線：今年5月起要求州政府正視AI可能對勞工及企業造成的衝擊，包括如何協助受到AI轉型影響的員工，以及如何讓中小企業也能分享AI帶來的經濟利益。

保護個資也是重要布局

加州今年啟動「Engaged California」，讓一般居民參與AI政策討論，了解AI如何影響民眾工作、收入及生活，再把民眾意見提供給政策制定者參考。

加州另一項重要布局是保護個人資料。州政府推出DROP（Delete Request and Opt-out Platform），讓加州居民可以透過一個平台，要求資料經紀商停止出售或刪除個人資料。資料經紀商從2026年8月1日起開始處理相關刪除要求。對消費者而言，這意味著AI時代，民眾要有能力決定自己的資料能不能被收集、分析、交易及使用。

精華 FAQ

  • 核心目標是在Cal-CSIC內建立AI網路防禦能力，利用AI進行弱點偵測、強化防護與資安應變，保護州政府資產及供水、電力、交通等關鍵基礎設施。

  • 各州政府機構都必須指定1名「AI網路安全官」，專責處理機構內AI相關資安工作，同時配合州府推動更廣泛的AI防禦部署與工具導入。

  • 因為AI系統已能在受控環境中執行複雜網路操作，惡意攻擊者也可能利用AI降低攻擊成本、提高效率；加州因此要提前布防，避免供水、供電與通訊遭受衝擊。

加州 人工智慧

上一則

Shake Shake自助點餐勾選「不給小費」 價格竟漲8%

延伸閱讀

AI對網路安全的「雙刃劍」效應 日益凸顯

AI對網路安全的「雙刃劍」效應 日益凸顯
OpenAI示警新模型恐具關鍵資安能力 收緊研發管控

OpenAI示警新模型恐具關鍵資安能力 收緊研發管控
因應AI風險 專家：關鍵在建構防禦又不拖慢創新

因應AI風險 專家：關鍵在建構防禦又不拖慢創新
Meta推低價Muse Code搶攻AI程式代理 認了測試時意外入侵外部系統

Meta推低價Muse Code搶攻AI程式代理 認了測試時意外入侵外部系統
AI圖片、影片將藏「看不見的身分證」 加州新法上路

AI圖片、影片將藏「看不見的身分證」 加州新法上路
失控AI又出事 OpenAI代理再度爆發自動駭客入侵事件

失控AI又出事 OpenAI代理再度爆發自動駭客入侵事件

熱門新聞

業內人士指出，只要屬於一次性用品，旅客都可以放心帶走；示意圖。（記者趙健/攝影）

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

2026-08-06 21:06
洛杉磯華男在好市多購買大量電子產品，因使用多張信用卡「感應付款」，使店員生疑並報警。（示意圖，美聯社）

華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警

2026-08-03 21:53
初到美國人生地不熟的薄正峰，剛開始幾乎完全依靠艾克拜爾安頓生活。圖為艾克拜爾的住家。（記者楊青╱攝影）

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

2026-08-04 22:15
南加男子收到已故父母26年前從丹麥寄出的明信片，一句遲到多年的「愛你」，讓他形容宛如收到「來自天堂的明信片」。（AI生成圖）

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

2026-08-08 18:39
34歲的Dallas Pokornik於2020年1月至2024年10月期間，使用偽造的航空公司員工證件，取得數百次免費航班，他也時常在社交帳號發自己各地飛行的照片。（示意圖取自Unsplash/Bao Menglong）

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

2026-08-10 21:36
在辦理入住（Check-in）時主動詢問幾個問題，不僅有機會免費升等房型、提早入住或延後退房，還可能避免支付不必要的額外費用。（示意圖取自Unsplash/John Tuesday ）

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

2026-08-04 20:12

超人氣

更多 >
查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀

查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀
他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招
升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗
華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事
謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」