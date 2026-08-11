全美首創 加州推AI網路防禦計畫 州府各機構須設網路安全官

加州州長辦公室10日宣布推出全美首創「AI網路防禦計畫」，要求州政府全面利用人工智慧強化網路安全，防範AI可能帶來的新型資安威脅。（紐森州長辦公室臉書）

加州 州長辦公室10日宣布推出全美首創「AI網路防禦計畫」（AI Cyber Defense Program），要求州政府全面利用人工智慧 強化網路安全，防範AI可能帶來的新型資安威脅。

州長辦公室表示，這項新計畫的核心，是在加州網路安全整合中心（Cal-CSIC）內建立AI網路防禦，運用AI進行系統弱點偵測、網路防護強化及資安事件應變，以保護州政府資產及包括供水、電力、交通、緊急通訊等關鍵基礎設施。

該計畫要求州政府各機構指定一名「AI網路安全官」，負責機構內AI相關資安工作；同時擴大地方政府及關鍵基礎設施業者取得先進網路安全工具的機會，包括AI支援的防禦系統。

紐森表示，數位環境正在快速改變，網路攻擊變得更快、更複雜且更加頻繁，已經可能威脅民眾每天依賴的基本服務，加州不能等到下一場重大危機發生後才採取行動，必須未雨綢繆。加州這次政策重點是「以AI對抗AI」。

州長辦公室指出，近期領先AI開發商公布的測試結果顯示，先進AI系統在受控環境中已經具備自行執行複雜網路操作的能力，顯示AI可能帶來過去沒有的新型安全風險。另一方面，外國及其他惡意攻擊者也開始利用能力日益強大的AI協助發動網路攻擊，使攻擊成本降低、效率提高。

加州緊急服務辦公室主任兼州國土安全顧問Caroline Jacobs指出，網路攻擊可能影響民眾每天依賴的供水、電力、交通及緊急通訊等服務，因此新計畫將協助政府及合作夥伴更早發現威脅、更有效率交換情報、強化防禦並加快應變。對人口密集、基礎設施高度依賴科技系統的南加州而言，一旦供電、供水、交通控制或緊急通訊系統遭到大規模網路攻擊，影響可能迅速擴大。

從「管AI」到「用AI」

加州近年逐步建立AI政策體系，鼓勵科技公司創新的同時，建立安全、資安、隱私及勞工保護等配套。

第一道防線：要求大型AI公司說清楚「如何確保AI安全」。2025年通過的SB 53《前沿AI透明法》（Transparency in Frontier Artificial Intelligence Act），要求開發「前沿AI模型」的大型業者建立透明及安全要求，這些公司必須公開說明自己的AI安全框架，包括如何辨識及降低AI可能造成的重大風險；如果發生特定重大安全事件，也必須向州政府通報。此外，法律也保護向外界揭露重大安全風險的吹哨者。

第二道防線：推出Cal-Secure資安路線圖，逐步更新資安政策及工具，政府自己提高對抗AI網攻的能力。

第三道防線：今年5月起要求州政府正視AI可能對勞工及企業造成的衝擊，包括如何協助受到AI轉型影響的員工，以及如何讓中小企業也能分享AI帶來的經濟利益。

保護個資也是重要布局

加州今年啟動「Engaged California」，讓一般居民參與AI政策討論，了解AI如何影響民眾工作、收入及生活，再把民眾意見提供給政策制定者參考。

加州另一項重要布局是保護個人資料。州政府推出DROP（Delete Request and Opt-out Platform），讓加州居民可以透過一個平台，要求資料經紀商停止出售或刪除個人資料。資料經紀商從2026年8月1日起開始處理相關刪除要求。對消費者而言，這意味著AI時代，民眾要有能力決定自己的資料能不能被收集、分析、交易及使用。