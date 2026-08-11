全球最貴日常開銷排行 加州這項消費竟奪「世界第一」

報告顯示，瑞士幾乎包辦最多「全球最貴」項目，而美國由舊金山奪下健身房會員費全球第一。（取自全球物價地圖報告）

一杯咖啡7美元、一罐可樂6美元、一包香菸44美元……全球日常消費正變得愈來愈貴。德意志銀行研究所（Deutsche Bank Research Institute）最新發布「全球物價地圖」，比較全球69座城市多項日常生活開銷，包括咖啡、房租、電影票、健身房會員、計程車及網路費等，結果顯示，瑞士 幾乎包辦最多「全球最貴」項目，而美國則由舊金山 奪下健身房會員費全球第一，紐約則蟬聯全球房租最貴城市。

報告根據群眾資料平台Numbeo數據，交叉比對其他資料來源，分析全球69座城市十多項日常消費價格。整體而言，瑞士的蘇黎世（Zurich）與日內瓦（Geneva）仍是全球生活成本最高的兩座城市，不過當地居民薪資及可支配所得也同樣名列全球前茅。

在各項排行榜中，蘇黎世幾乎成為「最貴代名詞」。當地一杯卡布奇諾平均售價7.13美元，為全球最高；330毫升可口可樂或百事可樂平均售價6.03美元，也是全球第一。此外，5公里計程車車資平均32美元、兩人三道式餐廳用餐約149美元，電影票平均24.9美元，都高居全球最貴。

日內瓦則拿下牛仔褲最貴城市，一條普通Levi's 501牛仔褲平均售價約141美元；電影票價格也與蘇黎世並列全球第一。

美國方面，紐約依舊是全球房租最高城市，市中心一房公寓平均月租達4285美元，遠高於其他城市，也是報告連續多年排名前段的項目。不過，在多數日常消費排行中，美國已不像過去一樣占據主導地位。

加州 唯一拿下世界第一的是舊金山健身房會員費。報告顯示，舊金山平均每月健身房會員費高達136美元，比紐約還高21美元，且過去十年價格已翻倍成長。

其他項目方面，澳洲雪梨以每包44.5美元的萬寶路香菸成為全球香菸最貴城市，主要受到高額菸稅影響；新加坡則因酒類稅制，一瓶中價位葡萄酒平均售價23.2美元，居全球第一；杜拜餐廳一瓶進口啤酒平均13.6美元、每月網路費94.7美元，也都是全球最高。

至於速食，以色列特拉維夫一份麥當勞套餐平均20.9美元，為全球最貴；土耳其則因高稅負及里拉貶值，一部iPhone 17 Pro售價高達2592美元，是全球最昂貴市場。

相較之下，日本東京成為報告中的「意外亮點」。研究指出，受日圓持續貶值影響，東京已成為已開發國家中物價相對低廉城市，不僅三房公寓租金不到紐約的三分之一，也是全球購買iPhone最便宜市場，平均售價約1121美元。