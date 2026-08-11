加州首購電動車補貼 特斯拉額度5天耗盡

加州的MyFirstEV購電動車補貼計畫推出後的短短五天內，品牌特斯拉已快速用完可獲貼補金額，可見其受到車主熱捧。（路透）

加州 推出「我的首部電動車 」（MyFirstEV）購車補貼計畫，一開局已火熱受捧，首見車主集中選購特斯拉 。計畫於8月3日出台後的五天內，分配給特斯拉的補貼份額已經用罄，車主現時若要享用補貼，需要選購其他仍有補貼份額的品牌如現代、福特和凌志。

電動車資訊媒體InsideEVs報導，鼓勵車主購買或租賃電動車的MyFirstEV計畫，由加州政府作出一次性撥款1億3550萬美元作資助，並且汽車製造商同意提供等額的配對資金，用以降低首次購車者的前期成本。去年，聯邦電動車抵稅優惠政策給予的7500美元稅務優惠，已經期滿，MyFirstEV計畫亦因此用作替代優惠。

根據MyFirstEV計畫，首次購買電動車者最高可獲3500美元的新車補貼，購二手車的獲1750美元補貼。補貼資金的一半來自州政府，另一半由汽車製造商承擔。新車售價必須在5萬美元或以下，二手車售價上限為2萬5000美元。不過，以加州為總部的汽車製造商如Lucid和Rivian），不受新車價格上限的限制。

特斯拉投資者兼評論員Sawyer Merritt在X平台發文透露，特斯拉於8月3日的MyFirstEV計畫出台日開始提供補貼，三天之內即用去了補貼資金的一半，到8月8日，即計畫推出後的僅僅五天內，特斯拉更用完全部補貼。加州空氣資源委員會（CARB）的發言人已向InsideEVs證實這點。

特斯拉耗用的資金多少未有披露，但InsideEVs粗略估算，應約為1800萬美元。計算方法是把總資助額的1億3550萬美元，在參與計畫的約15家汽車製造商平均分配，每家製造商約能獲得900萬美元，加上製造商提供等額配對資助，那麼特斯拉就在五天內，幫助其客戶獲得總計約1800萬美元的補貼。

目前，錯過了特斯拉優惠的車主也可選擇未耗盡補貼資金的其他品牌，如現代（Hyundai）、Genesis和Lucid。另據CARB稱，福特（Ford）、雪佛蘭（Chevy）和起亞（Kia）品牌計畫會在本月提供補貼；豐田（Toyota）、速霸陸（Subaru）、凌志（Lexus）和本田（Honda）則於9月開始補貼計畫；而日產（Nissan）和Rivian則「即將推出」計畫。