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法廊快報／白實線可以變道嗎？DMV一次說清白線、黃線差別

記者趙健/洛杉磯報導
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加州常見道路標線一覽。（Claude製作）
加州常見道路標線一覽。（Claude製作）

由於各國交通規則存在差異，不少移民對道路上的實線變道規則拿不準，尤其在高速公路看到白實線時，常擔心跨越會違規。根據加州車輛管理局（DMV）駕駛手冊，並非所有實線都不能跨越，不同顏色、不同組合的道路標線代表不同交通規則。

DMV駕駛手冊僅指出，「單白實線用來分隔同方向行駛的車道，包括單行道在內。」根據DMVpermit等駕訓網站解讀，DMV法規並未明文禁止跨越單白實線，只是這類標線通常出現在不鼓勵頻繁變換車道的路段。因此，若真的需要變換車道，應確認周圍車況、安全無虞後再進行。

真正不得跨越的是雙白實線。DMV表示，雙白實線代表一般車道與特殊用途車道之間的分隔，例如共乘車道（HOV），以及部分高速公路匝道附近。駕駛不得跨越雙白實線進出車道，必須等到出現虛白線或指定出入口後才能變換車道。

除白線外，黃色標線也有不同意義。如果你的行駛方向只有一個車道，而且道路中央是單黃實線，就不能越線超車。虛黃線則代表在確認安全的情況下可以超車。

至於雙黃實線，一般不得跨越超車，但有例外。DMV表示，駕駛可以跨越雙黃實線左轉進入或駛出私人車道、停車場或私人道路，也可在法律允許的情況下進行U形迴轉。不過，若道路中央是兩組相距兩英尺以上的雙黃實線，則屬於中央分隔帶，除非有指定開口，否則不得跨越、左轉或掉頭。

DMV也提醒，中央左轉車道（Center Left Turn Lane，外側是黃色實線，內側是黃色虛線）並非一般行車道，只能用來準備左轉或U形迴轉，且車輛最長只能在車道內行駛200英尺，不可利用該車道超車或長距離行駛。

此外，自行車道原則上僅供自行車使用，汽車不得駛入。不過，在合法停車、進出道路，或距離路口約200英尺內準備轉彎時，可依法短暫駛入自行車道完成操作。

DMV提醒，無論道路標線是否允許變換車道，駕駛都應先打方向燈、查看照後鏡及肩膀盲區，確認沒有其他車輛、機車或自行車後再變換車道。同時應避免頻繁穿梭車流或臨時切換車道，以降低發生交通事故的風險。

精華 FAQ

  • DMV手冊只說單白實線用來分隔同方向車道，並未明文禁止跨越；但這類路段通常不鼓勵頻繁變換車道，必須先確認車況與安全再變道。

  • 真正不得跨越的是雙白實線，常見於一般車道與HOV等特殊用途車道之間，通常要等到虛白線或指定出入口才能進出，不可任意切換。

  • 單黃實線通常不能越線超車，雙黃實線多半也不能跨越，但可在合法情況下左轉或U轉；中央左轉車道只能短暫用於左轉準備，自行車道則原則上僅供自行車使用。

加州 DMV 移民

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