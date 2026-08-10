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加州中位價獨立屋 僅19%家庭能負擔

記者朱敏梓/洛杉磯報導
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2026年第二季，加州住房負擔能力明顯惡化，僅19%家庭有能力購買中位價獨立屋。...
2026年第二季，加州住房負擔能力明顯惡化，僅19%家庭有能力購買中位價獨立屋。圖為北加地區。（美聯社）

加州房地產經紀人協會（C.A.R.）最新發布的2026年第2季住房負擔能力報告顯示，在房貸利率回升及房價反彈雙重壓力下，加州住房負擔能力明顯惡化，僅19%家庭有能力購買中位價獨立屋。

加州住房負擔能力指數顯示，第二季的數字，雖然低於第一季創下近四年高點的22%，但仍高於去年同期的17%。這一水平遠低於2012年第三季創下的56%歷史高點。

報告指出，第二季加州現有獨立屋中位價為91萬6750美元，較第一季上漲8.7%，結束連續三季下跌走勢；同比上漲1.1%。C.A.R.表示，房價反彈主要受傳統購屋旺季需求增強，以及季度內房貸利率一度回落帶動。隨著購屋旺季進入尾聲，房價仍可能小幅上升，但漲幅預計溫和。

若要購買一套91萬6750美元的加州中位價獨立屋，家庭年收入至少需達22萬8400美元。假設首付20%，並採用6.54%的30年期固定房貸利率計算，每月支付的本金、利息、房產稅及保險約為5710美元。

第二季平均房貸利率由第一季的6.24%升至6.54%，是五個季度以來首次上漲，也達到2025年第三季以來最高水平，不過仍低於去年同期的6.9%。報告分析，中東地緣政治緊張、能源價格上漲及通膨疑慮升溫，持續增加金融市場的不確定性。6月初短暫停火曾讓房貸利率一度回落，但近期衝突再度升級，推高油價及通膨預期，房貸利率也重新逼近7%，達到約一年來最高水平。

南加州各縣住房負擔能力普遍偏低。洛杉磯縣第二季僅17%家庭買得起中位價87萬9900美元的住宅，所需最低年收入為21萬9200美元，每月住房支出約5480美元。

橙縣住房負擔能力更低，僅15%家庭買得起中位價148萬5000美元住宅，所需年收入高達37萬美元，每月住房支出約9250美元。聖地牙哥縣可負擔比例為17%，中位房價107萬5000美元，家庭年收入至少需26萬8000美元。

相較之下，河濱縣和聖伯納汀諾縣門檻較低。河濱縣有28%的家庭買得起中位價64萬美元的住宅，所需年收入為15萬9600美元；聖伯納汀諾縣可負擔比例達34%，中位房價50萬美元，最低年收入為12萬4400美元。

莫諾縣（Mono）可負擔比例僅6%，為全州最低；聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara）和蒙特瑞縣（Monterey）均為12%，購屋所需年收入至少達24萬2800美元。

聖馬刁縣（San Mateo）收入門檻全州最高，家庭年收入至少需57萬9600美元；其次為舊金山的53萬5600美元，以及聖塔克拉拉縣（Santa Clara）的51萬800美元。

2026年第二季，加州住房負擔能力明顯惡化，僅19%家庭有能力購買中位價獨立屋。...
2026年第二季，加州住房負擔能力明顯惡化，僅19%家庭有能力購買中位價獨立屋。圖為南加內陸地區的新屋建設。（路透社）

精華 FAQ

  • C.A.R.指出，房貸利率回升與房價反彈是主因。第二季負擔能力指數降至19%，雖高於去年同期17%，但低於第一季22%，顯示購屋壓力重新加重。

  • 第二季加州現有獨立屋中位價為91萬6750美元，若以20%頭期款、6.54%房貸利率計算，家庭年收入至少需22萬8400美元，每月本金、利息、稅與保險約5710美元。

  • 聖馬刁縣收入門檻最高，需57萬9600美元；舊金山與聖塔克拉拉也超過50萬美元。相對之下，聖伯納汀諾縣可負擔比例34%，河濱縣28%，明顯較容易購屋。

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