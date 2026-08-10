每天吃起司上限「1個火柴盒量」 3類病患慎吃

起司營養豐富，但同時具健康風險，營養專家提出多種健康吃法。（示意圖，Unsplash / Mike Houser）

起司是許多人喜愛的食物，更是美國人的主食，約有68%的美國成年人經常食用起司。起司既有很高的營養價值，例如富含蛋白質，但亦有營養陷阱，如脂肪和熱量含量較高。那麼，如何食用起司最有益健康？可以每天吃嗎？

美國NBC電視新聞的早晨節目Today，訪問了克利夫蘭診所人類營養中心的註冊營養師祖姆帕諾（Julia Zumpano）及肥胖協會註冊營養師兼發言人納賽爾博士（Jennifer Nasser），詳述起司的健康益處及警示，以及如何吃才最健康。

綜合所述，起司富含優質而完整的蛋白質，當中含有全部九種必需氨基酸，有助肌肉生長；蛋白質亦有利於健康代謝和體重管理。起司也是鈣、B群維生素、鎂和磷的良好來源，同時還含若干維生素A和K。鈣和磷有助骨骼及牙齒健康，而起司是增強骨密度的優質食物。維生素A和B12則利於增強免疫功能和紅血球生成。

不過，起司的熱量甚高，大量食用會導致體重增加。另外，其所含的高飽和脂肪含量，會令低密度脂蛋白膽固醇 （LDL）水平升高，增加心血管疾病 的風險。有些起司品種的鹽份太高，鈉含量多，會導致高血壓。加工起司（多為外表閃亮的黃色起司片）就可能含有許多添加劑和防腐劑。起司亦含乳糖，有乳糖不耐症的人可能感不舒服。

能否每天吃起司視乎所吃多少和品種。大多數健康人士每天可以安全食用1至1.5盎司（28至42克）的起司，這份量相當於一個火柴盒大小的硬起司，或1/4芝士碎，或半杯水份較高的起司如鄉村起司（cottage cheese）或乳清乾酪（ricotta）。

起司的每日攝取量上限為2盎司（約57克），但這份量的計算要同時包含單獨食用及搭配其他菜餚。

高膽固醇人士每周攝取量須限制在3至4盎司（85至113克），並須選擇飽和脂肪含量較低的起司，例如脫脂乾酪。高血壓患者應選擇低鈉起司，例如新鮮的馬蘇里拉（mozzarella）或里科塔乳酪（ricotta），避免加工製品。腎病患者也要限制攝取量，因為起司的鈉和磷含量較高。

專家指出，食用起司時搭配富含蛋白質、膳食纖維（如蔬果）及健康脂肪的食物，能發揮最大的健康益處。