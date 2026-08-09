州府投資有效 學生閱讀能力升至中段班

加州學生的閱讀能力在政府投入資金後逐步提升。加州學生示意圖。 （美聯社）

加州 撥款5億美元提高學生閱讀能力，雖然還稱不上「密西西比奇蹟」（Mississippi Miracle），但自從投入巨資以來，閱讀成績一直在穩步提升。然而，識字輔導員的短缺，可能阻礙了學生成績的進一步提高。

2013年，在加州全面改革K-12學校的識字教育計畫之前，該州在全國教育進步評估（NAEP，又稱「國家成績單」）中，四年級學生的閱讀能力排名全美第47位，在50州中幾近墊底。在這項每兩年進行一次的全國性閱讀測驗中，只有27%的學生達到了「熟練」（proficient）或「優秀」（advanced）的程度。

隔年，加州發布新的英語語言藝術框架，鼓勵學校在教導兒童閱讀時專注於語音、詞彙和其他基礎教學方法。之後是新的課程材料、閱讀障礙篩檢工具及教師資格認證課程的更新。但最大的識字教育投資出現在2023年，當時撥款5億美元用於學校聘請識字輔導員。他們直接與教師合作，幫助他們有效地教導孩子閱讀。去年，加州追加2.15億美元撥款，最新預算中又增加3.5億美元。

密西西比州 的閱讀成績從2013年全美第49位躍升至2024年的第9位，並將這一轉變部分歸功於識字輔導員和其他教師培訓策略。密西西比州的閱讀框架與加州類似，但密西西比州在教師培訓方面投入巨資，加州則是分年逐步推出。

自2013年以來，加州的閱讀成績逐漸在提高。去年，加州在全國排名已升至中段，有13個州得分較高，其餘州得分與加州相同或較低。在全加州的測驗中，四年級學生的閱讀程度及格率從2014年的40%升至去年的46%。在新冠疫情大流行之前，這一比例接近50%，當學校轉向遠距學習時，這一比例下降了幾個百分點，但此後一直在緩慢回升。