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天天吃1顆酪梨半年 心臟病風險降4%

記者朱敏梓／綜合報導
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酪梨富含不飽和脂肪與膳食纖維，最新研究發現，腹部肥胖成年人每天食用一顆酪梨，持續...
酪梨富含不飽和脂肪與膳食纖維，最新研究發現，腹部肥胖成年人每天食用一顆酪梨，持續半年後，與心血管風險有關的LDL顆粒數量有所下降。（示意圖／Pexels）

酪梨富含不飽和脂肪與膳食纖維，常被視為有益心臟健康的食物。美國最新研究發現，腹部肥胖成年人每天吃一顆酪梨，持續六個月後，血液中攜帶「壞膽固醇」的低密度脂蛋白（LDL）顆粒數量減少。研究人員估算，這相當於心臟病風險下降約4%。

這項由賓州州立大學研究人員主導的研究，近期刊登於「臨床脂質學期刊」（Journal of Clinical Lipidology）。研究團隊分析「日常飲食與酪梨試驗」數據，共納入786名25歲以上、具有腹部肥胖問題的成年人。

參與研究的男性腰圍超過40英寸，女性腰圍超過35英寸。受試者被分成兩組，一組維持原有飲食與運動習慣，另一組則每天食用一顆酪梨，試驗持續六個月。這項研究由酪梨營養中心資助。

研究人員比較試驗前後的血液樣本發現，每天吃酪梨組的LDL顆粒濃度平均下降每公升49奈莫耳（nmol／L），依過去研究建立的風險關係推算，約相當於心臟病風險降低4%。這項改善未因性別、種族、年齡或身體質量指數而出現明顯差異。

一般民眾較熟悉的是LDL膽固醇，俗稱「壞膽固醇」，但LDL膽固醇濃度與LDL顆粒數量並不完全相同。膽固醇必須依靠脂蛋白顆粒在血液中運送。即使兩人的LDL膽固醇數值相同，擁有更多、體積更小LDL顆粒者，心血管風險仍可能較高。研究第一作者賓州大學營養科學博士後研究員Janhavi Damani指出，較小的LDL顆粒更容易進入動脈壁，促使斑塊堆積，使血管變窄並失去彈性，增加心臟病發作風險。

研究也發現，每天食用酪梨並未使受試者的體重或腰圍明顯下降，顯示酪梨雖可能改善部分心血管風險指標，卻不是減重捷徑。達馬尼表示，全面改變飲食並不容易，每天加入一種較健康的食物，可能更容易長期維持。

不過，研究人員強調，4%的風險降幅相對有限。因此酪梨只能作為健康飲食的一部分，不能取代運動、體重管理或降膽固醇藥物。酪梨熱量也不低，一顆通常約含200至300大卡。較理想的吃法是用酪梨取代奶油、肥肉或其他富含飽和脂肪的食物，而非額外增加熱量。

最新研究發現，腹部肥胖成年人每天食用一顆酪梨，持續半年後，與心血管風險有關的LD...
最新研究發現，腹部肥胖成年人每天食用一顆酪梨，持續半年後，與心血管風險有關的LDL顆粒數量有所下降。（美聯社）

精華 FAQ

  • 研究發現，腹部肥胖成年人連續6個月每天吃1顆酪梨後，血液中LDL顆粒數量下降，平均每公升少49奈莫耳，顯示壞膽固醇相關風險指標獲得改善。

  • 研究團隊先量測試驗前後的血液樣本，再依過去建立的LDL顆粒與心血管風險關係換算，推估LDL顆粒下降約對應心臟病風險降低4%。

  • 研究顯示每天吃酪梨並未讓體重或腰圍明顯下降，因此它不是減重捷徑。專家建議用酪梨取代奶油、肥肉等飽和脂肪食物，而不是額外增加熱量。

酪梨 心臟病 膽固醇

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