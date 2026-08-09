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HOA奇葩規定多又嚴 屋主苦不堪言

編譯林思牧／綜合報導
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聖地牙哥的蘭喬聖塔菲（Rancho Santa Fe）社區。(谷歌地圖)
聖地牙哥的蘭喬聖塔菲（Rancho Santa Fe）社區。(谷歌地圖)

許多華人屋主畏懼屋主協會HOA的權勢，感嘆「人為刀俎、我為魚肉」。但你知道加州最奇葩的HOA規定有哪些嗎？

紐約郵報加州版報導，在加州，HOA以其事無鉅細的管控屋主而臭名昭著，從前門的顏色到節日花環的擺放日期，無所不包。有些HOA的規定嚴苛，讓居民們不禁懷疑自己買的是夢想中的房子，還是簽了一份郊區緩刑合約。以下列舉一些令加州業主苦不堪言的奇葩規定。

聖地牙哥的蘭喬聖塔菲（Rancho Santa Fe）社區，業主必須從HOA批准的色卡中選擇顏色來粉刷房屋，提交詳細的申請，並明確說明最終使用的顏色。該社區的整體設計準則也反對任何過於醒目的裝飾，特別警告不要使用「鮮豔」的顏色──甚至將「火烈鳥粉紅」（flamingo pink）列為不合適的例子。

取而代之的是大地色系、燕麥色和柔和的飾面。「HOA規則太多了，」一位不滿的Reddit用戶寫道，「我甚至不能砍樹。安裝太陽能板也必須獲得HOA許可，這同樣是個問題。」

聖地牙哥市聖馬科斯區（San Marcos）的Ambiance聯排別墅社區，居民們因HOA要求他們撤下美國國旗（否則將面臨巨額罰款）而怒不可遏，這充分暴露了官僚主義的過度干預。就在7月4日美國獨立日前夕，該協會嚴厲打擊居民懸掛星條旗的行為，引發了業主們的強烈抗議，他們抨擊這項要求有違美國精神。

62歲的庫克（Amy Cooke）說：「我們感到非常憤怒，這裡是美國，如果你想掛國旗就掛。我們是自由的土地，勇者的家園，這太瘋狂了。」

在橙縣，居民甚至被禁止隨心所欲地營造節慶氣氛。在爾灣的奧本（Auburn）社區，節日氛圍的營造受到嚴格的日程安排。聖誕節和新年裝飾只能從11月15日開始，並且必須在1月15日之前拆除。如果您想懸掛橫幅或為其他節日（例如陣亡將士紀念日或中國新年）布置節日裝飾，則有20天的期限：從節日前10天開始，到節日後10天結束。

在北加州丹維爾，黑鷹（Blackhawk）業主協會實施了一項規定，禁止業主在車道上安裝籃球架。該協會的規定是：「便攜式籃球架沒有使用的時候，必須存放在公共空間上看不到的地方。」

精華 FAQ

  • 加州HOA最常被批評的是管控過度，連房屋外觀、裝飾、國旗與日常物品擺放都要審核，讓屋主覺得失去自主權，甚至像住在被嚴密監管的社區。

  • 該社區要求業主必須從HOA批准的色卡中選色，並提交詳細申請說明使用顏色，且明確反對鮮豔色系，連「火烈鳥粉紅」都被列為不合適例子。

  • 文中提到聖馬科斯Ambiance社區要求撤下美國國旗、爾灣Auburn社區限制節慶裝飾日期，以及丹維爾Blackhawk禁止車道放籃球架，這些規定都引發抗議。

加州 華人 聖地牙哥

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