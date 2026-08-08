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加州電動車市場 二手火熱、新車量縮

編譯林思牧／綜合報導
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carfax.com 網站上列出的一輛SUV型純電動福特野馬二手車。（carfa...
carfax.com 網站上列出的一輛SUV型純電動福特野馬二手車。（carfax.com）

因油價高漲、聯邦的電動車補貼政策到期，加州二手電動車市場變得火熱，但新電動車的銷量則大幅下跌。

聖荷西信使報報導，專家指出由於美伊戰爭導致汽油供應緊張，許多駕駛者希望減少昂貴的加油費用，因此對電動車的需求激增。

此外，大量租賃電動車也幫助購車者避開了售價高達5萬美元或以上的新車型。去年秋季，聯邦政府的補貼政策到期，催生了另一批二手電動車買家，他們在經濟不景氣的情況下，爭相在優惠政策結束前買車。

一位二手電動車買家將這種趨勢描述為「K型」趨勢，即消費者會根據自己的預算（無論預算多少）來選擇車輛。克萊蒙特居民蒂平（Tim Tipping）在4000美元的聯邦稅收抵免政策（針對二手電動車）的最後一天，2025年9月30日，購買了一輛2023款雪佛蘭Bolt二手車

「我一直想要一輛電動車，但我覺得自己買不起全新的，」蒂平說。「當我看到這是最後一個月的折扣優惠時，我就開始關注。我想買一輛價格低於2萬美元的。」蒂平說，自從伊朗戰爭爆發以來，他還買了四輛電動自行車，方便他通勤和與家人一起在附近休閒娛樂。「我買它們完全是因為這場戰爭。」

數據顯示，預期2026年加州新電動車銷量將比去年下降22%，而全美銷量預計將下降25%。另一個反映市場狀況的指標是Cox Automotive的Manheim二手電動車價值指數——該指數追蹤了透過批發拍賣售往經銷商的二手電動車數量。該指數6月份較去年同期成長12.3%。

精華 FAQ

  • 主要因油價高漲、汽油供應緊張，讓駕駛想降低通勤成本；同時聯邦二手電動車稅收抵免到期，也刺激買家趕在優惠結束前入手。

  • 新車價格常高達5萬美元以上，加上聯邦補貼政策到期後少了價格支撐，使部分消費者轉向更便宜的二手車，壓抑新車買氣。

  • 文中指出市場呈現「K型」分化：一端是預算有限者搶購優惠二手車，另一端則有能力負擔高價新車的買家，整體新車需求因此走弱。

電動車 二手車 加州

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