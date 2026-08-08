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涉新冠詐欺逾300億美元 加州府更新技術攔阻

編譯組／綜合報導
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加州就業發展廳（EDD）為失業人士發放救濟金，但涉及新冠疫情的援助個案中，發現大...
加州就業發展廳（EDD）為失業人士發放救濟金，但涉及新冠疫情的援助個案中，發現大規模的詐欺情況。圖為EDD網站載圖。（EDD官網）

福斯電視台Fox26報導，新冠疫情已過去六年，部分州仍在應對疫情衝擊及相關問題。加州就業發展廳（EDD）媒體與創意服務主管勞森（Greg Lawson）說：「這確是一個遍及全國的普遍問題……加州成成了重點目標，其中一個原因是我們是世界第四大經濟體。因此，詐騙罪犯熱衷關注加州，並竭盡全力滲透到一些系統中。」

根據EDD於2021年的一份情況說明書指出，該部門當時發放的約1140億美元援助金額中，有9.7%被確認為詐欺行為，涉約111億美元；另有17%（約194億美元）的資金仍在調查中，懷疑可能有詐欺行為。換言之，涉及新冠疫情的已確認或懷疑與就業有關的援助金額詐欺，超過300億美元。

因此，該部門採取了應對措施，以確保此類事件不再發生。勞森提及應對方法：「首先，在失業救濟金方面，我們首先採取的措施是啟用晶片卡，之後改用Money Network系統，實施直接存款。我們還推出晶片銀行卡（借記卡），這使我們能夠抓獲相關欺詐者。此外，亦在內部系統實施ID-Me，是一種雙重驗證機制。」

EDD亦透過增加一項名為「Secure」的安全措施，以提供額外保護，能更快阻截詐欺者。然而，隨著技術不斷發展和詐欺者也在尋求適應，EDD意識到這是個他們持久面對的挑戰。

儘管新冠疫情已經過去六年，但EDD已經吸取教訓，並從州審計長提及的錯誤中，吸取經驗。勞森說：「我認為，當然在疫情期間和當時發生的大量詐欺事件中，若你決定一切照舊，就是失責。所以對我們來說，一直非常重視欺詐行為。因此，這是一個機會讓我們審視系統，看看能做些什麼來阻止這些欺詐者繼續作案。」

精華 FAQ

  • EDD認為加州因為是世界第4大經濟體、發放金額龐大，因而成為詐騙者鎖定的主要目標，許多犯罪者試圖滲透其失業救濟系統。

  • 根據EDD 2021年資料，當時約1140億美元援助中，9.7%已確認為詐欺、約111億美元，另有17%約194億美元仍在調查，合計逾300億美元。

  • EDD已改用晶片卡、Money Network直接存款、晶片借記卡與ID-Me雙重驗證，並新增名為Secure的安全措施，希望更快識別並攔阻詐欺者。

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