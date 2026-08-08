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億萬富豪逃離加州 賭場巨擘豪宅降價8700萬出售

編譯組／綜合報導
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賭場巨擘威恩（Steve Wynn）近日大幅降價逾8700萬，出售其位於比佛利山...
賭場巨擘威恩（Steve Wynn）近日大幅降價逾8700萬，出售其位於比佛利山的奢華莊園。（美聯社）

每日郵報報導，由於加州擬議實施「億萬富豪稅」，頂級富豪紛紛出走。賭場巨擘威恩（Steve Wynn）近日也不得不認賠殺出，大幅降價逾8700萬出售其位於比佛利山的奢華莊園。

威恩近日以4775萬美元售出這棟位於知名郵遞區號90210、占地2.7英畝且擁有2萬7000平方英尺主建築的豪宅。此成交價與他2020年最初非公開掛牌的開價相比，震撼性地下降了8725萬美元。

賭場巨擘威恩（Steve Wynn）出售的比佛利山奢華莊園，隱蔽在大量樹叢的深處...
賭場巨擘威恩（Steve Wynn）出售的比佛利山奢華莊園，隱蔽在大量樹叢的深處。（谷歌地圖）

據富比世估計，這位身價約40億美元的賭場大亨，在過去六年間一直嘗試出售這棟加州豪宅，期間不斷降價。

該物業在2020年開出1億3500萬美元的價格無人問津後，於2021年首次公開掛牌，售價降至1億1500萬美元。隨後歷經多次重新上架與調價，最近一次是在今年5月，開價降至4995萬美元。最終由神秘買家以略低於威恩2015年購入價（4785萬美元）接手。

加州將於11月公投表決，是否對淨資產達10億美元以上的居民，課徵5%的一次性稅金，加上其他不斷升高的稅負，引發多位知名億萬富豪出走。

離開加州的重量級人物包括Google共同創辦人Larry Page與Sergey Brin、Facebook共同創辦人查克柏格（Mark Zuckerberg）、Palantir共同創辦人Peter Thiel，這四位富豪皆已將永久居留地遷至佛州，四人資產總和近8000億美元。威恩的永久居留地早已設於佛州的棕櫚灘，億萬富豪稅對他的直接影響仍未可知，但他選擇清空在加州的唯一房產，無疑反映加州富豪集體離境的大趨勢。

威恩過去多年花費大量心血翻修並升級這棟加州莊園。他在從Guess共同創辦人Maurice Marciano手中購入該房產後，將豪宅面積擴建近1萬2000平方英尺。他隨後聘請前永利渡假村（Wynn Resorts）首席設計師Roger Thomas全面改裝這棟三層樓的龐大室內空間，並邀請景觀建築師Robert Truskowski重新設計庭園造景。

豪宅內部設施包括：11間臥室、多間廚房與客房套房、專用放映室、藏酒室、健身房及SPA設施，以及隨從與安保團隊的專屬休息空間。戶外設施則涵蓋配有獨立休息室的游泳池、附帶空調觀賽區的網球場、可停放26輛車的車庫與車棚，以及精心修剪的大片綠地。

現年82歲的威恩於2018年因面臨不當性行為指控辭去永利渡假村執行長一職，但他對相關指控一概予以否認。

精華 FAQ

  • 這棟位於90210郵遞區號的比佛利山豪宅，最終以4775萬美元售出，接手買家身分未公開，成交價略低於威恩2015年的購入成本。

  • 威恩在2020年最初非公開掛牌時開價1億3500萬美元，後來多次降價，最後以4775萬美元成交，等於大幅下調了8725萬美元。

  • 加州將公投是否對淨資產達10億美元以上居民課徵5%一次性稅金，加上其他稅負升高，促使Larry Page、Sergey Brin等富豪把居住地遷往佛州。

加州 豪宅 比佛利山

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