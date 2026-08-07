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光看名氣不夠…加州這5所大學 最能助職涯長期成功

記者王若然／綜合報導
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史丹福被評為最能助學生獲得長期職業成功的大學之一。（美聯社）
史丹福被評為最能助學生獲得長期職業成功的大學之一。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：LinkedIn最新頂尖大學榜單評估畢業生長期職涯成功。
  • 重點二：加州共有5校入榜，史丹福大學排名全國第10
  • 重點三：評選重視就業、實習、成就、人脈與知識廣度。

福斯新聞（Fox News）報導，職場社交平台LinkedIn近日發布第二屆「LinkedIn頂尖大學」年度排行榜，評選全美50所最能協助畢業生在職涯發展取得長期成功的大學院校。在這份榜單中，加州共有五所高等教育機構脫穎而出，由史丹福大學領銜，位居全國第10。

根據LinkedIn公布的名單，加州入榜的五所學校依序為: 史丹福大學（全國第10）、柏克萊加大（第29）、加州理工學院（第31）、南加州大學（全國第33）以及克萊蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College，第40）。

這五所加州學校的類型多元，涵蓋了頂尖私立研究型大學、公立旗艦大學、專攻理工科技領域的專業學院，以及小型文理學院，展現加州高等教育體系在培養學生職涯競爭力上的多樣性與深度。

值得一提的是，克萊蒙特麥肯納學院是今年全美七所首度入榜的新面孔之一，顯示這所位南加州克萊蒙市的文理學院，在畢業生職場表現上的能力，已獲廣泛認可。

從全國排名看，普林斯頓大學與杜克大學分別佔據榜單前兩位，緊接著依序為哈佛大學、麻省理工學院，以及達特茅斯學院。整體而言，去年首屆入榜的50所學校中，今年有43所繼續留在榜單內，顯示排名結果具一定的延續性與穩定性。

LinkedIn在評選過程中，主要根據五項與職涯發展相關的指標進行評估，分別是：就業安置率、實習機會與雇主招募需求、職業成就表現、人脈網絡的廣度與質量，以及知識廣度。不過，LinkedIn的報告並未詳細說明各項指標在整體評分中所佔的具體權重比例，也未進一步解釋諸如加州偏高的生活成本，或當地科技產業招聘趨勢波動等區域性因素，究竟如何具體影響畢業生的職涯表現，相較其他州的學校又有何差異。

對此次排行榜的評選方式，LinkedIn副總裁兼執行主編Laura Lorenzetti表示，LinkedIn頂尖大學排行榜與眾不同之處，在於它是建立在真實的職業成果上。

南加州大學也入榜，排名全國第33。（美聯社）
南加州大學也入榜，排名全國第33。（美聯社）

精華 FAQ

  • 榜單主要評估大學是否能幫助畢業生在職涯發展上取得長期成功，重點看就業安置、實習機會、雇主需求、職業成就、人脈與知識廣度。

  • 加州共有5所學校入榜，依序是史丹福大學第10、柏克萊加大第29、加州理工學院第31、南加州大學第33，以及克萊蒙特麥肯納學院第40。

  • 榜單顯示加州高教體系類型多元，且克萊蒙特麥肯納學院是今年7所新入榜學校之一；另外，去年入榜的50校中有43校續留，代表排名具穩定性。

加州 柏克萊加大 史丹福大學

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