研究：每周1次75分鐘間歇步行 燃脂效果等同3次

中心性肥胖是脂肪堆積在腹部，但肥胖人士或因工作及家庭責任繁重而未能在一周內多次運動，好消息是研究發現一周一次運動仍能發揮功效。（示意圖，Unsplash / Towfiqu barbhuiya）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 研究指每周1次75分鐘間歇步行，燃脂效果不輸每周3次。

研究指每周1次75分鐘間歇步行，燃脂效果不輸每周3次。 重點二： 315名超重且中心性肥胖成人參與，追蹤16周與32周變化。

315名超重且中心性肥胖成人參與，追蹤16周與32周變化。 重點三：一次集中訓練更適合忙碌族群，也能改善心肺功能與腰圍。

傳統的運動建議是一周進行三次鍛鍊，以收健康之效。然而，一項研究發現，每周一次75分鐘的快慢步間歇步行（brisk interval walking），其在減少身體脂肪、縮小腰圍和改善心肺功能的效果，跟同樣的運動分成在一周內三天進行，效果相近。

科學新聞媒媒體ScienceDaily報導，上述研究由香港 大學李嘉誠醫學院公共衛生學院進行。研究團隊在2021年9月至2024年9月期間，對315名18歲及以上、同時超重且患有中心性肥胖（或稱腹型肥胖）的中國成年人，進行隨機對照測試。

參加測試者隨機分成三組：一組每周進行一次75分鐘的快慢步間歇步行鍛鍊；另一組每周進行三次同類間歇鍛鍊，每周合共鍛鍊時數同為75分鐘；第三組為對照組，每兩周參加一次2.5小時的健康教育課程。三個組別的測試研究為期四個月。

研究人員使用雙能量X射線吸收法在三個階段中，測量受試者的體脂。該三個階段為：在計畫開始前（基線）、測試開始後的16周後和32周後。

結果發現，在16周的評估中，兩個間歇鍛鍊組均表現出相似的減脂和健身改善效果。每周運動一次和每周運動三次但運動時間一樣的受試者，均降低了整體脂肪量、體脂百分比和腰圍。與對照組相比，兩組受試者的心肺功能也有改善。

大多數的運動建議是每周進行三天上述的間歇鍛鍊。但對於工作繁忙、家庭責任重大、時間有限或難以找到運動場所的人來說，一周進行多次的安排較為困難。

因此，上述的醫學研究帶來出路，將間歇鍛鍊集中到每周一次，仍然帶來健康益處。

領導該研究的香港大學醫學院公共衛生學院運動學分部主任兼教授蕭明輝表示：「雖然每周三次的間歇鍛鍊仍然是治療肥胖症的常用方法，但我們的研究結果表明，每周一次的間歇鍛鍊也能帶來類似益處，並且是切實可行的鍛鍊策略。許多患有中心性肥胖、難以平衡工作、學習、家庭和其他任務的成年人，時間限制是他們每周進行多次鍛鍊的主要障礙。」