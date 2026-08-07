我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1度3毛…紐約電費全美第3高 居民火大：付不起

共和黨州擴大執法 這一州無證持白卡將通報DHS

研究：每周1次75分鐘間歇步行 燃脂效果等同3次

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中心性肥胖是脂肪堆積在腹部，但肥胖人士或因工作及家庭責任繁重而未能在一周內多次運...
中心性肥胖是脂肪堆積在腹部，但肥胖人士或因工作及家庭責任繁重而未能在一周內多次運動，好消息是研究發現一周一次運動仍能發揮功效。（示意圖，Unsplash / Towfiqu barbhuiya）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：研究指每周1次75分鐘間歇步行，燃脂效果不輸每周3次。
  • 重點二：315名超重且中心性肥胖成人參與，追蹤16周與32周變化。
  • 重點三：一次集中訓練更適合忙碌族群，也能改善心肺功能與腰圍。

傳統的運動建議是一周進行三次鍛鍊，以收健康之效。然而，一項研究發現，每周一次75分鐘的快慢步間歇步行（brisk interval walking），其在減少身體脂肪、縮小腰圍和改善心肺功能的效果，跟同樣的運動分成在一周內三天進行，效果相近。

科學新聞媒媒體ScienceDaily報導，上述研究由香港大學李嘉誠醫學院公共衛生學院進行。研究團隊在2021年9月至2024年9月期間，對315名18歲及以上、同時超重且患有中心性肥胖（或稱腹型肥胖）的中國成年人，進行隨機對照測試。

參加測試者隨機分成三組：一組每周進行一次75分鐘的快慢步間歇步行鍛鍊；另一組每周進行三次同類間歇鍛鍊，每周合共鍛鍊時數同為75分鐘；第三組為對照組，每兩周參加一次2.5小時的健康教育課程。三個組別的測試研究為期四個月。

研究人員使用雙能量X射線吸收法在三個階段中，測量受試者的體脂。該三個階段為：在計畫開始前（基線）、測試開始後的16周後和32周後。

結果發現，在16周的評估中，兩個間歇鍛鍊組均表現出相似的減脂和健身改善效果。每周運動一次和每周運動三次但運動時間一樣的受試者，均降低了整體脂肪量、體脂百分比和腰圍。與對照組相比，兩組受試者的心肺功能也有改善。

大多數的運動建議是每周進行三天上述的間歇鍛鍊。但對於工作繁忙、家庭責任重大、時間有限或難以找到運動場所的人來說，一周進行多次的安排較為困難。

因此，上述的醫學研究帶來出路，將間歇鍛鍊集中到每周一次，仍然帶來健康益處。

領導該研究的香港大學醫學院公共衛生學院運動學分部主任兼教授蕭明輝表示：「雖然每周三次的間歇鍛鍊仍然是治療肥胖症的常用方法，但我們的研究結果表明，每周一次的間歇鍛鍊也能帶來類似益處，並且是切實可行的鍛鍊策略。許多患有中心性肥胖、難以平衡工作、學習、家庭和其他任務的成年人，時間限制是他們每周進行多次鍛鍊的主要障礙。」

精華 FAQ

  • 研究比較每周1次、每次75分鐘的快慢步間歇步行，與每周3次、合計同為75分鐘的相同訓練安排，並以健康教育組作對照，評估不同頻率的效果差異。

  • 受試者共有315名，都是18歲以上、同時超重且有中心性肥胖的中國成年人。整項隨機對照試驗自2021年9月至2024年9月進行，研究期為4個月。

  • 在16周評估中，每周1次與每周3次訓練組都降低了整體脂肪量、體脂百分比和腰圍，心肺功能也提升，顯示集中到每周1次仍可帶來相近健康益處。

香港

上一則

加州人這項「隱形財富」驚人 平均價值62.7萬

下一則

公車上無故刺人 判終身監禁+7年

延伸閱讀

肌力訓練 每周90分鐘年輕4歲 180分鐘最多年輕8歲

肌力訓練 每周90分鐘年輕4歲 180分鐘最多年輕8歲
不用魔鬼訓練就能減少內臟脂肪 專家分享5項隨時隨地可做運動

不用魔鬼訓練就能減少內臟脂肪 專家分享5項隨時隨地可做運動
超市都買得到的便宜食品 研究：可延緩老化

超市都買得到的便宜食品 研究：可延緩老化
不是少吃就好 研究：「9小時進食法」有望改善認知功能

不是少吃就好 研究：「9小時進食法」有望改善認知功能
長者多看劇、多參與文化藝術活動 有助延緩生理老化

長者多看劇、多參與文化藝術活動 有助延緩生理老化
醫藥／肌少症年輕化 泡芙人首當其衝

醫藥／肌少症年輕化 泡芙人首當其衝

熱門新聞

加州自2016年起已提供一項相對簡單的工具，讓部分住宅可在屋主過世後直接轉給指定繼承人，無須經過法院監督的漫長遺產認證程序。圖為加州房屋示意圖。（路透）

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

2026-08-02 22:05
洛杉磯華男在好市多購買大量電子產品，因使用多張信用卡「感應付款」，使店員生疑並報警。（示意圖，美聯社）

華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警

2026-08-03 21:53
南加州華人劉小姐原本只是想透過第三方網站下載YouTube影片，依網站要求輸入信用卡資料後，不到一天便收到六筆陌生交易通知，目前已向銀行提出盜刷爭議申請。（受訪者提供）

華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站

2026-08-01 21:43
初到美國人生地不熟的薄正峰，剛開始幾乎完全依靠艾克拜爾安頓生活。圖為艾克拜爾的住家。（記者楊青╱攝影）

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

2026-08-04 22:15
業內人士指出，只要屬於一次性用品，旅客都可以放心帶走；示意圖。（記者趙健/攝影）

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

2026-08-06 21:06
受害人的友人目前已在GoFundMe發起籌款，希望為受害人Shukur Aikebaer（中）的葬禮籌集3萬美元，到7月31日中午爲止，捐款已超過1萬7000美元。（取自GoFundMe）

奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來

2026-07-31 15:22

超人氣

更多 >
挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法

挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法
住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好
屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺

屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺
川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍
好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯

好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯