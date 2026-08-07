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飯店退房「一次性用品」可帶走 拿走浴袍、毛巾恐被追討費用

記者趙健／綜合報導
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業內人士指出，只要屬於一次性用品，旅客都可以放心帶走；示意圖。（記者趙健/攝影）
業內人士指出，只要屬於一次性用品，旅客都可以放心帶走；示意圖。（記者趙健/攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：牙刷、茶包等一次性用品通常可直接帶走。
  • 重點二：浴袍、毛巾屬飯店資產，帶走可能被追討費用。
  • 重點三：多數飯店會事後聯絡，並標示可帶走與需購買物品。

入住飯店時，拖鞋、牙刷、茶包可以帶走嗎？浴袍、毛巾、吹風機又算不算？不少旅客退房時，都曾有類似疑問。Condé Nast Traveler雜誌報導，飯店確實有不成文的「可帶走清單」，但也有不少物品屬飯店資產，若擅自帶走，不僅可能被要求歸還，甚至會直接向房客收費。

泛太平洋倫敦酒店（Pan Pacific London）資深飯店經理Anne Golden表示，只要屬於一次性用品，旅客都可以放心帶走。這類物品包括牙刷、牙膏、梳子、浴帽、針線包、小香皂、迷你瓶盥洗用品，以及房內提供的茶包、咖啡包、糖包和迎賓點心等。

Golden說，這些物品一旦放進客房，即使沒使用，多數飯店也不會再提供給下一位房客，因此讓旅客帶走，反而比直接丟棄更合理。至於拖鞋，雖然屬灰色地帶，但許多中高級飯店也預設旅客會將其帶走，尤其是一次性拖鞋，通常不會重複使用。

真正容易踩線的，是可重複使用的物品。報導指出，全球飯店遭竊最多的物品就是浴袍，其次是毛巾。歐洲一項針對飯店管理者的調查顯示，近八成飯店曾發生毛巾失竊情形。

這些物品與一次性備品不同，原本就是設計供數百旅客重複使用。一件高級浴袍更換成本可能超過100美元，若是客製化或品牌聯名款，價格還會更高；毛巾、枕頭、床單等成本同樣不低。

Golden表示，飯店其實知道房內有哪些物品，也知道哪些東西不見了。多數飯店不會當場與旅客起衝突，而是在退房後聯絡對方，提供歸還物品或支付費用選擇。

有趣的是，許多人在商店絕不會偷東西，卻會把飯店浴袍塞進行李箱。臨床心理學家Kate Mason分析，這種行為往往不是因為想省錢，而是一種「把錢花回來」的心理。當住宿費用較高時，有些旅客會潛意識認為，帶走一些物品才能值回票價。

她指出，浴袍本身也是住宿體驗的一部分，因此有些人會把它視為紀念品，而不是偷竊。此外，飯店屬於大型企業，不少人也抱持「少一件浴袍沒差」的想法，卻忽略這些損失日積月累後，對飯店而言其實是不小的成本。

報導指出，光是美國，每年因旅客帶走飯店用品造成的損失估計約達1億美元。

為減少失竊，不少飯店已開始在毛巾、浴袍及床單內縫入無線射頻辨識晶片，方便追蹤物品流向；也有愈來愈多飯店會在客房標示哪些物品可免費帶走，哪些若想帶回家則可另外購買。

旅遊顧問Pippa O'Keefe表示，愈來愈多飯店選擇標示免費贈送的迎賓禮、提袋或紅酒，而不是替每件物品貼上價格，因為業者希望維持與旅客之間信任感，而不是讓房客覺得自己一入住就被當成小偷看待。

精華 FAQ

  • 牙刷、牙膏、梳子、浴帽、針線包、小香皂、迷你瓶盥洗用品，以及茶包、咖啡包、糖包和迎賓點心，通常都可帶走，因為多半不會再提供給下一位房客。

  • 浴袍、毛巾、枕頭、床單等都屬可重複使用的飯店資產，尤其浴袍和毛巾最常失竊。飯店通常會在退房後聯絡住客，要求歸還或支付費用。

  • 因為飯店希望讓房客清楚哪些是贈品、哪些需付費，避免誤拿也維持信任感。部分業者還在毛巾、浴袍和床單內加入晶片，以便追蹤與管理。

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