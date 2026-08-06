「美新」最佳醫院排行榜 加州5家入列 居全美各州之冠

洛杉磯西達賽奈醫療中心是今年榮登「美國新聞與世界報導」美國最佳醫院榮譽榜的加州醫院之一。（取自谷歌地圖）

「美國新聞與世界報導」（U.S. News & World Report）發布最新 2026–2027年度美國最佳醫院排行榜，加州 共有五家醫院榮登其「榮譽榜」（Honor Roll），數量居全美各州之冠。

雅虎 新聞表示，這項排名評估了全美近4500家醫院，評選標準涵蓋患者治療效果、護理品質、患者就醫體驗，以及在14項專科與23項手術與診療上的綜合表現，加州是今年榮譽榜上入選醫院最多的州，占了全美最頂尖醫院近三分之一的席次。依字母順序排列，他們是：

● 洛杉磯 西達賽奈醫療中心（Cedars-Sinai Medical Center）

● 史丹福醫院（Stanford Health Care-Stanford Hospital）

● 聖地牙哥加大的拉霍亞、希爾克雷斯特和東校區醫療中心（UC San Diego Health-La Jolla, Hillcrest and East Campus Medical Centers）

● 洛杉磯加大雷根醫療中心（UCLA Ronald Reagan Medical Center）

● 舊金山加大醫療中心（UCSF Health-UCSF Medical Center）

根據「美新」這項排行榜的分類評估，洛杉磯西達賽奈醫療中心有十個專科躋身全美前50名，在所有23項手術與診療項目中，均獲得最高等級的評價。

舊金山加大醫院表示，該院已連續30年榮登榮譽榜，今年有十個專科名列全美前十名。

「美新」這項排行榜同時凸顯了加州強勁的地區醫療實力：洛杉磯擁有25家「最佳地區醫院」，數量僅次於一共擁有28家的紐約市。

「美新」指出，醫院是否能入選榮譽榜，主要是依據其在14個成人專科的全美排名，以及是否在包括產科照護與23項手術與診療中獲得「優異表現」（High Performing）的評價，積分最高的醫院便可入選榮譽榜。

儘管設立榮譽榜的目的是為了表彰最傑出的醫療中心，但「美新」也特別提醒民眾，對大多數疾病而言，患者並不一定要前往最優秀的醫院就醫，因為有數百家地區醫院在特定專科和手術與診療上也獲得了高度評價。