我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI競爭白熱化 張一鳴喊「拒絕蒸餾」：不利用他人的輸出換排名

「破·地獄」女星拍戲割斷臉部血管 縫逾50針 緊急宣布停工

「美新」最佳醫院排行榜 加州5家入列 居全美各州之冠

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯西達賽奈醫療中心是今年榮登「美國新聞與世界報導」美國最佳醫院榮譽榜的加州醫...
洛杉磯西達賽奈醫療中心是今年榮登「美國新聞與世界報導」美國最佳醫院榮譽榜的加州醫院之一。（取自谷歌地圖）

「美國新聞與世界報導」（U.S. News & World Report）發布最新 2026–2027年度美國最佳醫院排行榜，加州共有五家醫院榮登其「榮譽榜」（Honor Roll），數量居全美各州之冠。

雅虎新聞表示，這項排名評估了全美近4500家醫院，評選標準涵蓋患者治療效果、護理品質、患者就醫體驗，以及在14項專科與23項手術與診療上的綜合表現，加州是今年榮譽榜上入選醫院最多的州，占了全美最頂尖醫院近三分之一的席次。依字母順序排列，他們是：

洛杉磯西達賽奈醫療中心（Cedars-Sinai Medical Center）

● 史丹福醫院（Stanford Health Care-Stanford Hospital）

● 聖地牙哥加大的拉霍亞、希爾克雷斯特和東校區醫療中心（UC San Diego Health-La Jolla, Hillcrest and East Campus Medical Centers）

● 洛杉磯加大雷根醫療中心（UCLA Ronald Reagan Medical Center）

● 舊金山加大醫療中心（UCSF Health-UCSF Medical Center）

根據「美新」這項排行榜的分類評估，洛杉磯西達賽奈醫療中心有十個專科躋身全美前50名，在所有23項手術與診療項目中，均獲得最高等級的評價。

舊金山加大醫院表示，該院已連續30年榮登榮譽榜，今年有十個專科名列全美前十名。

「美新」這項排行榜同時凸顯了加州強勁的地區醫療實力：洛杉磯擁有25家「最佳地區醫院」，數量僅次於一共擁有28家的紐約市。

「美新」指出，醫院是否能入選榮譽榜，主要是依據其在14個成人專科的全美排名，以及是否在包括產科照護與23項手術與診療中獲得「優異表現」（High Performing）的評價，積分最高的醫院便可入選榮譽榜。

儘管設立榮譽榜的目的是為了表彰最傑出的醫療中心，但「美新」也特別提醒民眾，對大多數疾病而言，患者並不一定要前往最優秀的醫院就醫，因為有數百家地區醫院在特定專科和手術與診療上也獲得了高度評價。

精華 FAQ

  • 根據最新2026–2027年度排行，加州共有5家醫院進入榮譽榜，數量居全美各州之冠，也占了全美頂尖醫院近三分之一席次。

  • 入選者依字母順序包括洛杉磯西達賽奈醫療中心、史丹福醫院、UC San Diego Health、UCLA Ronald Reagan Medical Center，以及UCSF Medical Center。

  • 「美新」評估近4500家醫院，主要看患者治療效果、護理品質、就醫體驗，以及14項成人專科和23項手術與診療的整體表現，積分最高者入榜。

加州 洛杉磯 雅虎

上一則

內陸商業地產近期交易總額數千萬元 市場熱絡揭3大原因

下一則

飛機也要繳房產稅 洛縣揪千架漏報 追回近3800萬稅收

延伸閱讀

全美最佳醫院榜單出爐 紐約市3機構躋身榮譽榜

全美最佳醫院榜單出爐 紐約市3機構躋身榮譽榜
最佳州排名 加州整體名列35 醫療保健第7 生活成本墊底

最佳州排名 加州整體名列35 醫療保健第7 生活成本墊底
全美公立學校系統 加州排名31 這州奪冠實至名歸

全美公立學校系統 加州排名31 這州奪冠實至名歸
加州2城市擠進全美最健康前10 舊金山第6 爾灣第7

加州2城市擠進全美最健康前10 舊金山第6 爾灣第7
健保覆蓋率低 喬州醫療照護全美倒數第3

健保覆蓋率低 喬州醫療照護全美倒數第3
慶祝寧欣綜合診所開業二十五週年暨梁衛寧醫生當選中山醫科大學美東校友會會長

慶祝寧欣綜合診所開業二十五週年暨梁衛寧醫生當選中山醫科大學美東校友會會長

熱門新聞

王女士交給海關人員的英文說明信。（受訪人提供）

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

2026-07-29 20:43
警方目前仍封鎖街區。（記者楊青/攝影）

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

2026-07-30 14:58
加州自2016年起已提供一項相對簡單的工具，讓部分住宅可在屋主過世後直接轉給指定繼承人，無須經過法院監督的漫長遺產認證程序。圖為加州房屋示意圖。（路透）

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

2026-08-02 22:05
洛杉磯華男在好市多購買大量電子產品，因使用多張信用卡「感應付款」，使店員生疑並報警。（示意圖，美聯社）

華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警

2026-08-03 21:53
南加州華人劉小姐原本只是想透過第三方網站下載YouTube影片，依網站要求輸入信用卡資料後，不到一天便收到六筆陌生交易通知，目前已向銀行提出盜刷爭議申請。（受訪者提供）

華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站

2026-08-01 21:43
初到美國人生地不熟的薄正峰，剛開始幾乎完全依靠艾克拜爾安頓生活。圖為艾克拜爾的住家。（記者楊青╱攝影）

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

2026-08-04 22:15

超人氣

更多 >
下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途

下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途
司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人

司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人
美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...

美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...
澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武
大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家