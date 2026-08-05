微軟：防駭客 機場、飯店Wi-Fi別亂連

微軟近日發布最新資安警報，提醒民眾入住酒店、參加會議或使用機場等公共場所免費Wi-Fi時提高警覺。圖為示意圖。（讀者提供）

免費的總是有問題？微軟 近日發布資安警報，提醒民眾入住酒店、參加會議或使用機場等公共場所免費Wi-Fi時提高警覺。微軟表示，俄羅斯 國家支持的駭客 組織，正透過入侵飯店等旅宿業的Wi-Fi網路，散布惡意程式，竊取使用者密碼、文件、瀏覽器資料，甚至遠端操控受害者裝置。

據ABC電視台報導，微軟威脅情報1日公布這項名為「CaptiveCrunch」的網路攻擊行動，並指出幕後主使為俄羅斯駭客組織Storm-2945。該組織隸屬知名駭客集團Midnight Blizzard（又稱 APT29、Cozy Bear）的分支，據稱與俄羅斯對外情報局（SVR）有關。自今年5月起微軟觀察到這波攻擊，駭客已大規模入侵全球多家飯店及旅宿業者的Wi-Fi網路，尤其是需要透過登入頁面才能上網的公共無線網路。

假更新、假防毒畫面 誘騙旅客下載惡意程式

據微軟說明，當旅客連上遭入侵的Wi-Fi後，可能會看到各種看似正常的系統更新或安全提示，誘導使用者下載惡意檔案。一旦安裝，駭客便可在裝置植入惡意軟體，進一步竊取瀏覽器Cookie、帳號密碼、個人文件、鍵盤輸入內容、螢幕畫面、麥克風及攝影機資料和剪貼簿內容，甚至能遠端控制受害者的電腦。在部分案例中，駭客還會將使用者導向偽造的登入頁面，騙取Microsoft 365帳號密碼，進一步取得電子郵件、OneDrive雲端檔案等資料。

常見假畫面 Windows更新、瀏覽器升級

微軟表示，這些攻擊通常會偽裝成系統更新或安全工具，包括假Windows Update更新畫面（「Working on updates… Don't turn off your computer」）、假Windows Defender病毒掃描、假DirectX安裝程式、假Microsoft Visual C++ 安裝程式、假磁碟最佳化工具、假Windows網路診斷工具、假瀏覽器更新通知和假PDF閱讀器安裝程式。

此外，也有受害者會看到冒充Google驗證頁面，例如「驗證您的身分」或「偵測到異常流量，請完成安全驗證」，一旦依照指示操作，駭客便可能取得裝置控制權。

微軟提醒 入住酒店盡量改用手機熱點

微軟提醒，民眾在飯店、機場、會展中心等公共場所使用免費Wi-Fi時應格外小心，建議優先使用手機行動熱點或個人網路，避免使用公共Wi-Fi、不要在登入Wi-Fi後下載任何更新、憑證或安裝程式、對任何突然跳出的更新、瀏覽器升級或安全警示保持警覺、避免在公共Wi-Fi下登入重要帳戶或處理金融交易、啟用多重身分驗證（MFA），降低帳號遭盜風險。

微軟也呼籲企業檢視員工在入住酒店或使用旅宿業Wi-Fi時所提供的資訊，並加強員工資安教育，以降低遭駭客攻擊的風險。