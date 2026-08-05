別只拿房卡 住飯店6問可能省錢

在辦理入住（Check-in）時主動詢問幾個問題，不僅有機會免費升等房型、提早入住或延後退房，還可能避免支付不必要的額外費用。（示意圖取自Unsplash/John Tuesday ）

入住飯店時，多數旅客完成身分確認、拿到房卡後便直接上樓，很少再向櫃台多問幾句。不過，LightWave Reports報導指出，只要在辦理入住（Check-in）時主動詢問幾個問題，不僅有機會免費升等房型、提早入住或延後退房，還可能避免支付不必要的額外費用，省下數十甚至數百美元。

一、詢問是否有免費升等房型

若入住當天住房率沒有滿房，櫃台人員通常有權限免費升等房型。入住時不妨禮貌詢問：「是否有景觀更好或更高樓層的房間？」一句話不用花錢，卻可能換來更舒適住宿體驗。

二、詢問能否提早入住或延後退房

飯店雖然都有固定入住及退房時間，但若當天入住率不高，提早入住或延後退房往往有彈性。若只是希望提前幾個小時入住，或中午再退房，不妨直接詢問櫃台，許多情況下都不需額外收費。

三、入住前再確認房價 是否降了

飯店房價採浮動機制，入住前幾天價格可能比訂房時更便宜。若發現同房型降價，可主動聯絡飯店詢問是否願意比照較低價格，部分飯店或會員方案也提供「最佳價格保證」，但飯店通常不會主動通知房價已經下降。

四、別隨手拿Mini Bar商品

不少飯店的Mini Bar採用感應系統，只要將瓶裝水或零食拿起來查看，即使最後放回原位，也可能自動記帳。入住時不妨先向櫃台確認迷你吧的計費方式，若採感應系統，最好不要隨意移動商品，以免退房時出現意外費用。若發現帳單有誤，也應立即向櫃台反映。

五、確認是否有Resort Fee

不少飯店會另外收取每天25至50美元的「Resort Fee」（度假村費）、「Destination Fee」（目的地費）或「Amenity Fee」（設施費），用於游泳池、健身房、Wi-Fi等設施。這類費用通常沒有包含在訂房網站首頁顯示的房價中，多住幾晚可能就多出幾百美元，因此入住前最好先確認。

六、先確認停車是否另外收費

不少市區或度假型飯店停車費高達每晚20至60美元，有些甚至只提供代客泊車，相關費用未必會在訂房摘要中清楚列出。入住前先確認停車政策，若停車費過高，也可考慮改選提供免費停車的飯店。

報導指出，飯店業者深知，多數旅客入住時往往疲憊、趕時間，或不好意思開口詢問，因此不會主動提供所有可能的優惠或彈性安排。對旅客而言，多問一句往往沒有損失，卻有機會獲得更好的房型、更彈性的入住安排，同時省下不少住宿開銷。