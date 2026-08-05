防駭客入侵 旅館業者：網路定期安全維護

面對民眾對旅館Wifi安全的擔憂，華人業者表示，旅館網絡都有第三方定期維護，且連鎖品牌的旅館對網速和網絡第三方公司都有特別要求。（讀者提供）

面對民眾對旅館Wifi安全的擔憂，華人 業者表示，旅館網絡都有第三方定期維護，且連鎖品牌的旅館對網速和網路供應商都有特別要求，但也要注意個資和金融信息的安全。

在連鎖品牌酒店負責IT部門的James吳表示，通常萬豪、希爾頓這樣的連鎖品牌，都有與專門負責網路安全的公司合作，且要隨時更新防護措施。同時旅館辦公和住客網路都會分開，且旅館不同區域的網路密碼和用戶名也會不同，住客房間網路需要住客提供房號和姓氏才可登錄。如果只是瀏覽網頁沒有安全性困擾，如使用公共Wifi購物或者需輸入個人信息建議使用VPN，通常這類都會加密。其他公共Wifi，如咖啡廳和機場等地，都要注意不要輸入個資和金融信息。

他表示，連鎖品牌旅館對網速也有要求，通常大型連鎖品牌要求旗下每個酒店基本網速都要超過250mbps，因為現在看有線電視和網絡電視的客人各佔一半，網速必須足夠客人觀看Netflix和Youtube這樣的平台。對旅館設置Wifi密碼不同世代也有不同偏好，年輕人通常覺得密碼不方便，且有些品牌要求旅館不能設置Wifi密碼，但大部分品牌都是要求客人輸入房號和姓氏。

華人旅館業者顧彬彬表示，他們旅館的Wifi都會有專業的第三方定期來檢查，如有任何異常都會交給第三方解決。為給客人更好網路體驗，他們還在旅館房間放置Wifi放大器，但有些客人會把放大器偷走。現在旅館各種東西都會被偷，追責也沒用，因為有些客人沒錢，罰款都罰不到。最誇張的是客人連房間的小凳子都偷，堂而皇之端著小凳子離開，被工作人員勸阻才放下。