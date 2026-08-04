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加州最低時薪明年調至17.40元 全美最高

編譯組/綜合報導
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美國加州州長紐森於上周宣布，加州全州最低時薪將於2027年1月1日起調升至17....
美國加州州長紐森於上周宣布，加州全州最低時薪將於2027年1月1日起調升至17.40美元。（美聯社）

洛杉磯福斯新聞台Fox 11報導美國加州州長紐森於上周宣布，加州全州最低時薪將於2027年1月1日起調升至17.40美元。

這項隨通膨自動調整的薪資調升方案公布之際，加州官方特別強調了該州第一季強勁的經濟成長，並同時指出聯邦最低薪資長期停滯不前的現象。

加州全州最低時薪將於2027年1月1日正式達到17.40美元，延續了自紐森首次就任州長以來，從時薪12美元穩步上升的趨勢。

加州官方表示，這一新數字創下了全美各州最高最低薪資紀錄，幾乎是聯邦標準的2.5倍。根據加州法律，最低薪資每年會依通膨率自動調整，以確保基本工資能跟上物價漲幅。

相較之下，美國聯邦最低時薪自2009年起便始終凍結在7.25美元。這長達17年的停滯期，創下了美國自1938年設立基本工資制度以來，未曾調升聯邦薪資的最長紀錄。

加州政府在公布此調薪計畫時，也引用了強勁的總體經濟數據，指出加州在2026年第一季的年化實質國內生產毛額（GDP）成長率達3.7%，且過去一年內增加了超過13萬1000個工作機會。

本次聲明中並未說明17.40美元的全州基本底線，將如何影響部分城市已訂定的更高區域最低薪資，或是特定行業現行的薪資規定。

此外，新聞稿中尚未提供針對小型企業的實施指引與申報合規細節。

州長紐森在捍衛加州經濟架構的同時，也對聯邦立法者提出了嚴厲批評：「多年來，川普與共和黨人一直阻撓調升聯邦最低薪資的努力，同時卻給予億萬富豪和大企業減稅優惠。加州選擇了一條不同的道路，一條獎勵辛勤工作、促進經濟成長並將工薪家庭放在首位的道路。我們相信只要你努力工作，就值得擁有尊嚴的薪水；他們認為時薪7.25美元就夠了，我們可不這麼認為。」

精華 FAQ

  • 加州全州最低時薪將於2027年1月1日調升至17.40美元。這次調整延續了依法隨通膨自動調整的機制，目的是讓基本工資能跟上物價變化與生活成本上升。

  • 因為17.40美元將成為全美各州最高的最低薪資，幾乎是聯邦最低工資7.25美元的2.5倍。加州也藉此凸顯其高薪資政策與聯邦長期凍漲形成鮮明對比。

  • 州府同時引用2026年第一季3.7%的實質GDP成長，以及過去一年新增超過13萬1000個工作機會，強調經濟表現良好。紐森也批評川普與共和黨阻撓聯邦調薪。

加州 洛杉磯 紐森

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