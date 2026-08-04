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30秒可測心房顫動 德國公司研發智慧馬桶座

編譯組／綜合報導
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德國醫療技術公司公司開發這個智慧馬桶座， 30秒可檢測出使用者心臟情況。（Ham...
德國醫療技術公司公司開發這個智慧馬桶座， 30秒可檢測出使用者心臟情況。（Hamberger Medical公司官網）

「紐約郵報」報導，德國醫療技術公司Hamberger Medical開發了一款智慧馬桶座，能夠檢測出心房顫動，其準確度相當於在診所進行的標準心電圖檢測。

報導指，心房顫動（atrial fibrillation，簡稱AFib）是最常見的一種心律不整狀況，會導致心跳過慢、過快或不規則。上述智慧設備名為HARO EKG-seat，外觀與普通馬桶座無異，但內建了與醫院使用的心電圖檢測感應器相類似。

當使用者坐下時，該馬桶座會記錄約30秒的心臟跳動，數據會被發送到配備的智慧型手機應用程序，以分析是否存在心律不整的跡象。

報導稱，在一項名為「漢伯格心臟研究」（Hamberger Heart Study ）的臨床檢視中，研究人員將馬桶座的6導程心電圖系統與傳統的12導極醫用心電圖進行比較，發現兩種方法的結果高度一致，儘管這項研究尚未經過獨立的同行評審。

使用該馬桶座的接受測試人士未經特殊指導，即可操作馬桶座。他們只需坐在上面約30秒，應用程式便能記錄數據，並進行分析。

研究人員指出：「……這就能每天進行數次簡單的健康參數測量，這測量可以融入到例如上廁所的日常活動之中，讓使用者毋須佩戴設備，而能以固定式的測量儀器來記錄健康參數。」

心臟電生理學家、內科與心血管醫學副教授多米尼克博士（Dr Paari Dominic）向美國醫學會新聞專線（American Medical Association News Wire）表示：「如果我們能對心房顫動病患者作出及早干預，結果將能大大改善。」

她指出：「近期的研究表明，在病人確診心房顫動後一年內，使其維持正常心律的策略，能帶來更好的效果。」

她認為，有部分患者的心臟已經存在「顯著的結構或電生理改變」，這使患上心房顫動的風險很高，而上述智慧型設備或能幫到他們。

精華 FAQ

  • 這款名為HARO EKG-seat的智慧馬桶座，主要用來檢測心房顫動，也就是常見的心律不整。它透過內建感應器記錄心臟訊號，再交由手機應用程式分析是否有異常。

  • 使用者只要自然坐在馬桶座上約30秒，裝置就會開始記錄心臟跳動數據，並傳送到配備的智慧型手機應用程式進行分析，操作方式不需要特別指導。

  • 研究把6導程系統與傳統12導極心電圖相比，結果高度一致，但尚未經獨立同行評審。其價值在於可融入日常如廁行為，協助及早發現並介入心房顫動。

智慧型手機 德國 心臟病

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