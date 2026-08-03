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加大錄取本地生人數創新高 柏克萊卻連降4年

編譯廖宜怡／綜合報導
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加大2026新學年錄取的本地生人數創新高，柏克萊加大卻反其道而行。（取自谷歌地圖...
加大2026新學年錄取的本地生人數創新高，柏克萊加大卻反其道而行。（取自谷歌地圖）

加大（UC）今秋學年招收了超過10萬名加州本地高中畢業生，創下歷史新高。不過，柏克萊加大卻反其道而行，錄取的本地學生人數連續第四年下降。

舊金山紀事報報導，根據加大29日公布的最新招生報告，加大九所大學在即將到來的新學年共錄取了18萬5632名申請者，其中包括15萬3272名新生和3萬2360名轉學生。

數據顯示，加大今年的招生結果延續了加州本地新生獲錄取人數多年來持續增加的趨勢。自2017年以來，加大錄取的本地新生人數已增加了近48%，相當於增加了近3萬3000人，今年又比去年多出1458人。加州本地新生今年整體的加大錄取率為78%，高於去年的77%。

此外，加大今年錄取的加州社區大學轉學生人數也創下歷史新高，為2萬9372人，比去年高出6%。

這一趨勢並非出於偶然。加大與加州政府簽訂的一項五年協議今年已進入最後一年，根據協議，加大承諾每年至少提高1%的本地生錄取率，並簡化加州社區大學學生轉入加大的流程；作為回報，加州政府每年會增加約5%的撥款給加大。

然而，被譽為世界頂尖公立研究型大學之一的柏克萊加大情況並非如此。

柏克萊加大錄取的加州本地生人數自2023年開始減少，當時錄取了近1萬1000名本地生。此後，柏克萊加錄取的加州本地生人數不斷減少，今年僅錄取了9445名加州本地生，比2023年少了14%。

不過，對從社區大學轉學到柏克萊加大就讀大三的加州本地生來說，情況就樂觀許多。自上學年以來，本地轉學生人數增加了176人，達到4344人，增幅達4%。

與柏克萊加大不同，加大另一所頂尖大學洛杉磯加大（UCLA）今年錄取的加州本地生人數增加了6%，扭轉了去年的下滑趨勢。

值得一提的是，除了增加本地生錄取人數，加大也持續增加非本地生錄取人數。今年，加大錄取了2萬7672名來自美國其他州的新生，比去年高出5.7%；在川普政府威脅要驅逐國際學生的情況下，加大今年國際學生錄取率仍提高了7.5%，人數從去年的2萬1923人增加到2萬3569人。

精華 FAQ

  • 加大今秋學年招收超過10萬名加州本地高中畢業生，創下歷史新高；本地新生錄取率達78%，也帶動整體本地生錄取數多年持續上升。

  • 因為柏克萊加大錄取的加州本地生自2023年起連續下降，今年僅9445人，較2023年少14%，與加大整體本地生增加趨勢明顯相反。

  • 加大今年也錄取更多外州與國際學生，外州新生達2萬7672人，國際學生增至2萬3569人，顯示在提高本地生之外，招生來源仍持續擴大。

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