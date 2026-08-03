紐森半公開納稅資料 惹眾怒：根本不是真正透明

批評者稱，紐森的報稅紀錄只提供給特定媒體查閱，根本稱不上透明。（美聯社）

根據加州 州長辦公室公布的州長紐森 （Gavin Newsom）納稅資料，紐森夫婦在2022年到2024年的年收入約在170萬美元到200萬美元之間，每年繳納的聯邦和州稅約為50萬美元。

然而，紐森公布的這份納稅資料卻遭到外界猛烈抨擊，因為這份資料只提供給精心挑選過的媒體，被斥為是對資訊透明度的侮辱。

加州郵報（California Post）報導，紐森先前承諾將公開其報稅紀錄，結果只允許少許受其青睞的媒體，包括紐約時報 、美聯社和Politico，查閱這份共718頁的文件，但禁止記者複製文件，只能用紙筆記錄。

加州郵報表示，紐森是在遭到華盛頓郵報施壓後，才勉強同意向媒體公開這些「可疑的」資料，但華盛頓郵報並未在受邀之列。

根據美聯社報導，加州州長辦公室7月底公布了紐森夫婦2022年到2024年期間的報稅紀錄，供受邀媒體查閱，以了解紐森夫婦的財務狀況。辦公室並未公布紐森2025年的報稅紀錄，是因為紐森夫婦申請了延期報稅，還未完成申報。

數據顯示，自紐森2019年出任加州州長以來，紐森夫婦的收入一直相對穩定，唯一例外的是2021年，這一年他們出售了位於馬連縣的一處房產，售價近600萬美元，獲利約80萬美元。

美聯社指出，紐森擔任州長的年收入近20萬美元，但其大部分收入來自他上任時設立的信託基金，該基金專門用於管理其名下酒莊和餐廳。由於這一基金的財務報表並未清楚列出每家企業的名稱，因此無法得知哪些企業獲利、哪些企業虧損。

紐森目前正面臨聯邦可能進行的貪腐調查，他沒有出席7月底在加州首府沙加緬度精心安排的私人媒體活動，也沒有對任何問題作出回應。

加州無黨派聯邦眾議員基利（Kevin Kiley）說：「如果州長真的致力提高資訊透明度，那麼，選擇性向某些媒體公開報稅紀錄就毫無意義。這似乎又是紐森的老戲碼：事實細節與其自稱的標題大相逕庭。」