最佳州排名 加州整體名列35 醫療保健第7 生活成本墊底
由媒體「美國新聞與世界報導」進行的2026年最佳州排名出爐，加州在全美50個州中，排行第35位，較去年微升兩位。當中，表現傑出的是其「醫療保健」類別，全國排行第7位，但包含生活成本和可負擔住房因素的「機會」，卻全國墊底，排行50。
Yahoo新聞報導，最佳州單榜近日公布，加州既領先又落後。該排名基於以下幾個類別的多項指標，對各州的表現進行評估：
•教育：四年制大學畢業率、畢業時低負債、高中畢業率、數學及閱讀考試成績
•醫療保健：醫療保險投保率、可預防住院率和低死亡率
•經濟：在州內設總部的頂尖公司數目、就業成長和低失業率
•基礎設施：電力成本、再生能源使用量、通勤時間和道路品質
•機會：生活成本、住房可負擔性、低食品安全問題發生率和性別收入差距
•財政穩定性：預算平衡和政府信用評級
•自然環境：空氣品質、飲用水品質、長期健康和汙染情況
•犯罪和懲教：監禁率、暴力犯罪率和財產犯罪率
在2026年最佳州排名中，加州排第35，相較於去年的第37，略有提升。其在高等教育、醫療保健品質、營商環境和網路存取等領域領先。然而，在「機會」這一大類中，卻排名墊底，這類別包括「可負擔性」指標，涵蓋生活成本和住房可負擔性等指標。
加州立法分析辦公室（Legislative Analyst's Office，簡稱LAO）於7月20日表示，加州的房價仍遠高於美國其他地區。LAO的數據顯示，中價房屋的售價約77萬5000美元，是美國中價房屋的兩倍以上。
根據美國經濟分析局和聖路易斯聯邦儲備銀行的數字顯示，加州2024年的生活成本，比全美平均高出約11%。
生活工資計算器顯示在不依賴公共或私人援助之下，全職工作者每小時必須賺多少錢，才能滿足其所在地區的基本生活需求，包括食物、住房和醫療保健。根據生活工資研究所（Living Wage Institute）提供的生活工資數據，加州無子女成年人的生活工資為每小時30.48美元，略高於鄰州的內華達州和俄勒岡州，但亞利桑納州的排名略高。
以下是加州在各項類別的排名名次：教育（第25名）、醫療保健（7）、經濟（26）、基礎設施（32）、機會（50）、財政穩定（44）、自然環境（27）、犯罪與懲罰（36）。
全美排名第一的最佳州是猶他州，今次再度奪冠。該州在經濟、財政穩定和基礎設施等領域，表現尤為出色。
最佳州的前十依次為：猶他州、南達科他州、明尼蘇達州、北達科他州、內布拉斯加州、新罕布夏州、愛達荷州、佛羅里達州、華盛頓州、佛蒙特州。
加州在全美50州中排名第35，較去年上升2名，整體仍屬中段班。其優勢集中在醫療保健、高等教育與網路存取，但受高生活成本拖累。 加州最突出的是醫療保健，排名全國第7，主要因醫療保險投保率、可預防住院率與低死亡率等指標表現不錯，顯示醫療品質相對有競爭力。 因機會類別納入生活成本與住房可負擔性等指標，而加州房價與日常開銷都偏高。文中指出中位房價約77.5萬美元，生活成本也比全美平均高約11%。
精華 FAQ
加州在全美50州中排名第35，較去年上升2名，整體仍屬中段班。其優勢集中在醫療保健、高等教育與網路存取，但受高生活成本拖累。
加州最突出的是醫療保健，排名全國第7，主要因醫療保險投保率、可預防住院率與低死亡率等指標表現不錯，顯示醫療品質相對有競爭力。
因機會類別納入生活成本與住房可負擔性等指標，而加州房價與日常開銷都偏高。文中指出中位房價約77.5萬美元，生活成本也比全美平均高約11%。
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