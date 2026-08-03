我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗戰爭狂燒美軍彈藥 美智庫：川普半年打掉愛國者2/3庫存

理想汽車CEO李想將迎第6胎 網：生孩子也較勁馬斯克？

最佳州排名 加州整體名列35 醫療保健第7 生活成本墊底

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在最新出爐的美國2026年最佳州排名榜中，加州排行第35，其高等教育、醫療保健、...
在最新出爐的美國2026年最佳州排名榜中，加州排行第35，其高等教育、醫療保健、營商環境和網路存取等領域領先，但包涵生活成本的「機會」評估類別則敬陪末座。（示意圖，Unsplash / Leo Visions）

由媒體「美國新聞與世界報導」進行的2026年最佳州排名出爐，加州在全美50個州中，排行第35位，較去年微升兩位。當中，表現傑出的是其「醫療保健」類別，全國排行第7位，但包含生活成本和可負擔住房因素的「機會」，卻全國墊底，排行50。

Yahoo新聞報導，最佳州單榜近日公布，加州既領先又落後。該排名基於以下幾個類別的多項指標，對各州的表現進行評估：

•教育：四年制大學畢業率、畢業時低負債、高中畢業率、數學及閱讀考試成績

•醫療保健：醫療保險投保率、可預防住院率和低死亡率

•經濟：在州內設總部的頂尖公司數目、就業成長和低失業率

•基礎設施：電力成本、再生能源使用量、通勤時間和道路品質

•機會：生活成本、住房可負擔性、低食品安全問題發生率和性別收入差距

•財政穩定性：預算平衡和政府信用評級

•自然環境：空氣品質、飲用水品質、長期健康和汙染情況

•犯罪和懲教：監禁率、暴力犯罪率和財產犯罪率

在2026年最佳州排名中，加州排第35，相較於去年的第37，略有提升。其在高等教育、醫療保健品質、營商環境和網路存取等領域領先。然而，在「機會」這一大類中，卻排名墊底，這類別包括「可負擔性」指標，涵蓋生活成本和住房可負擔性等指標。

加州立法分析辦公室（Legislative Analyst's Office，簡稱LAO）於7月20日表示，加州的房價仍遠高於美國其他地區。LAO的數據顯示，中價房屋的售價約77萬5000美元，是美國中價房屋的兩倍以上。

根據美國經濟分析局和聖路易斯聯邦儲備銀行的數字顯示，加州2024年的生活成本，比全美平均高出約11%。

生活工資計算器顯示在不依賴公共或私人援助之下，全職工作者每小時必須賺多少錢，才能滿足其所在地區的基本生活需求，包括食物、住房和醫療保健。根據生活工資研究所（Living Wage Institute）提供的生活工資數據，加州無子女成年人的生活工資為每小時30.48美元，略高於鄰州的內華達州和俄勒岡州，但亞利桑納州的排名略高。

以下是加州在各項類別的排名名次：教育（第25名）、醫療保健（7）、經濟（26）、基礎設施（32）、機會（50）、財政穩定（44）、自然環境（27）、犯罪與懲罰（36）。

全美排名第一的最佳州是猶他州，今次再度奪冠。該州在經濟、財政穩定和基礎設施等領域，表現尤為出色。

最佳州的前十依次為：猶他州、南達科他州、明尼蘇達州、北達科他州、內布拉斯加州、新罕布夏州、愛達荷州、佛羅里達州、華盛頓州、佛蒙特州。

精華 FAQ

  • 加州在全美50州中排名第35，較去年上升2名，整體仍屬中段班。其優勢集中在醫療保健、高等教育與網路存取，但受高生活成本拖累。

  • 加州最突出的是醫療保健，排名全國第7，主要因醫療保險投保率、可預防住院率與低死亡率等指標表現不錯，顯示醫療品質相對有競爭力。

  • 因機會類別納入生活成本與住房可負擔性等指標，而加州房價與日常開銷都偏高。文中指出中位房價約77.5萬美元，生活成本也比全美平均高約11%。

加州 醫療保險

上一則

好市多堅果、橄欖油、鱸魚、雞蛋、藍莓… 主廚力薦

下一則

無證婦中獎不敢吭 叔代領後捲款200萬失聯

延伸閱讀

全美公立學校系統 加州排名31 這州奪冠實至名歸

全美公立學校系統 加州排名31 這州奪冠實至名歸
加州2城市擠進全美最健康前10 舊金山第6 爾灣第7

加州2城市擠進全美最健康前10 舊金山第6 爾灣第7
健保覆蓋率低 喬州醫療照護全美倒數第3

健保覆蓋率低 喬州醫療照護全美倒數第3
中上階層退休選擇 加州4城超適合

中上階層退休選擇 加州4城超適合

最新報告 新州貧窮人口是聯邦數據3倍

最新報告 新州貧窮人口是聯邦數據3倍
加州全保保費宣布 明年將再調漲近10%

加州全保保費宣布 明年將再調漲近10%

熱門新聞

王女士交給海關人員的英文說明信。（受訪人提供）

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

2026-07-29 20:43
報導指出，在聯準會（Fed）維持利率處於相對高檔之際，高收益儲蓄帳戶（HYSA）仍是許多民眾存放閒置資金的熱門選擇。（示意圖取自Unsplash/Jakub Żerdzicki ）

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

2026-07-27 20:34
警方目前仍封鎖街區。（記者楊青/攝影）

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

2026-07-30 14:58
隨著通膨持續推高日常生活成本，越來越多美國消費者開始依賴「先買後付」服務。（歐新社）

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

2026-07-27 19:34
好市多8月紙本折扣本已出爐，7月27日起即可使用，優惠持續至8月23日。（記者子為/攝影）

好市多8月折扣本出爐 這些家用必需品最值得囤貨

2026-07-26 15:07
南加州華人劉小姐原本只是想透過第三方網站下載YouTube影片，依網站要求輸入信用卡資料後，不到一天便收到六筆陌生交易通知，目前已向銀行提出盜刷爭議申請。（受訪者提供）

華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站

2026-08-01 21:43

超人氣

更多 >
市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生

市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生
備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場
潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目

潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目
等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」
伊朗：荷莫茲海峽新航道協議 與阿曼接近達成

伊朗：荷莫茲海峽新航道協議 與阿曼接近達成