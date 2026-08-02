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防盜裝置藏安全漏洞 南加220萬汽車有風險

編譯組/綜合報導
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KARR Security logo。（KARR Security官網）
KARR Security logo。（KARR Security官網）

CBS 8新聞網報導，聖地牙哥加州大學研究人員發出警告，指出一種由汽車經銷商安裝的防盜裝置存在嚴重安全漏洞，可能導致多達220萬輛汽車面臨風險，其中多數車輛是在南加州地區售出。

該款防盜裝置原本在防止經銷商展間內的車輛遭竊，如今卻被證實存在重大安全隱患。未授權人員可能利用此漏洞進行遠端操控，甚至在車主行駛途中遠端鎖定或解鎖車門、關閉引擎發動系統，乃至於猛按喇叭。

聖地牙哥加大教授Aaron Schulman表示：「我們在研究中發現，該系統極易受到入侵。任何人都可能連線上這220萬輛車中的任何一輛，進行開解鎖車門、關閉引擎發動，甚至在你開在高速公路上時遠端按響喇叭。」

研究人員指出，這可能是歷來發現規模最大的汽車安全漏洞之一。Schulman強調，聖地牙哥作為這些車輛的主要銷售中心，受影響情況尤為嚴重。

研究人員建議，車主可先檢查駕駛座車窗上是否有貼紙標示安裝該防盜系統。不過，即便沒有貼紙，車上仍有可能已安裝該裝置。Schulman提醒：「如果你購買了任何品牌的車款—無論是Honda、Toyota 還是Ford—都應該檢查駕駛座車窗。若看到寫有『KARR』字樣的貼紙，你的車就可能裝有這套系統。」他強調，車主必須手動進行更新，因為該系統並不支援自動無線更新。

KARR Security發言人回應，聖地牙哥加大的研究報告僅是將其作為眾多使用藍牙防盜技術的公司之一進行舉例，並非僅發生於KARR Security單一品牌的問題。該公司亦強調，目前尚未接獲任何針對真實客戶利用此漏洞進行攻擊的確認報告。

KARR Security發表聲明指出，KARR Security一向恪守嚴格標準以保護客戶車輛。聖地牙哥加大的研究人員發現了一個影響低功耗藍牙（BLE）車輛防盜裝置的漏洞，其中包括一小部分配有特定藍牙組件的KARR裝置。研究中描述的漏洞非常複雜，在現實環境中對客戶造成的風險較低。

儘管如此，KARR Security已迅速開發韌體更新以解決此問題，該App與韌體更新已於2026年7月20日上線。使用中的客戶可在安全登入KARR Security App後，直接透過手機進行更新；非使用中系統的車主，亦可透過輸入車輛識別碼（VIN，最後8位數）驗證後經由App完成更新。消費者可於官網的客戶常見問題（FAQ）專區找到詳細說明與教學。

精華 FAQ

  • 研究指出，受影響的是由汽車經銷商安裝、使用低功耗藍牙技術的防盜裝置，涵蓋多個品牌車款，估計最多有220萬輛車可能受波及。

  • 未授權人員可能遠端開鎖或鎖門、關閉引擎發動系統，甚至在車輛行駛途中猛按喇叭，對駕駛安全與車輛控制造成風險。

  • 研究人員建議先查看駕駛座車窗是否有KARR貼紙，即使沒有也不一定排除；若確認安裝，可透過KARR Security App，或以VIN最後8位數驗證後手動更新韌體。

聖地牙哥 加州 加州大學

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