加州DMV合作平台非官網 收費惹議

NeedTags.com網站。

紐約郵報報導，加州 許多車主近期因遭外觀極為相似的第三方網站誤導，被收取高額服務費而爆發集體憤怒。

不少加州駕駛人先前透過名為NeedTags.com的網站辦理車輛登記，該網站為獲得官方授權提供車輛管理局（DMV ）服務的第三方平台。然而，車主們隨後發現，在該網站辦理手續所花費的費用，竟比直接在加州DMV官網辦理高出約90美元。

更令車主憤慨的是，當有顧客嘗試透過信用卡公司申請爭議款項進行反抗時，該公司竟然發出法律行動通知以示威脅。

據了解，該公司透過Google 搜尋結果中的「贊助商廣告」曝光，並在加州DMV官網上被列為「DMV合作夥伴」。根據Google廣告透明度數據，這些廣告是由名為Continental Green Inc.出資投放，且版本多達73種。目前，Google偶爾會在該廣告下方顯示警告提示，註明：「非政府官方網站」。

加州消費者聯盟的Robert Herrell強烈譴責該公司利用DMV合作夥伴身分的包裝手法：「他們利用『DMV商業夥伴』這種措辭，給民眾製造出一種假象，讓人以為在這裡付的費用和在DMV官網一模一樣。但事實根本不是這樣！在某些情況下，消費者多花費了數百美元，而這些服務只要直接去DMV官網就能辦理……我強烈建議所有消費者直接使用DMV官網。」

雖然該公司網頁上確有警示字樣，載明其非政府機構，並針對州政府免費提供的服務收取額外費用，但加州政府在解決此問題上幾乎毫無作為。許多消費者對此深感無奈，甚至認為Google在應對此問題上做得比政府還多。

加州DMV在給ABC 7的聲明中表示，強烈建議消費者使用官方網站，並呼籲第三方合作夥伴保持收費透明：「加州DMV鼓勵客戶使用dmv.ca.gov的線上服務完成交易，以避免產生第三方業務夥伴的額外費用。」