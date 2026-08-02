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久坐、每天一杯酒…常見生活5習慣 恐增大腸癌風險

記者謝雨珊／綜合報導
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大腸癌可能在沒有明顯症狀的情況下發展，而大腸鏡除了能發現早期癌症，也能在部分息肉...
大腸癌可能在沒有明顯症狀的情況下發展，而大腸鏡除了能發現早期癌症，也能在部分息肉癌變前將其切除。專家提醒，不管年齡多大，只要出現直腸出血、排便習慣持續改變、長期腹痛或不明原因體重下降，都應盡快就醫。（示意圖取自pexels）

很多人在身體沒有明顯不適時，根本不會想到癌症可能已經悄悄發展。專家指出，除年齡、家族病史等因素，一些看似平凡常見的生活方式也可能增加罹患大腸直腸癌風險。

EatingWell報導，2026年美國預計將有近15萬9000人罹患大腸直腸癌，而且65歲以下族群的病例數正在增加。希望之城橙縣Lennar Foundation癌症中心胃腸道腫瘤內科醫療主任Pashtoon Kasi表示，大腸癌在早期往往沒有明顯症狀，因此定期篩檢非常重要。

以下五個看似平常的日常習慣，可能是容易忽略的健康風險。

1. 一坐就是好幾個小時

專家指出，偶爾一天活動較少，不會直接導致大腸癌，但長期久坐、缺乏運動的生活模式可能增加風險。哈肯薩克大學醫學中心結直腸外科主任Steven A. Lee-Kong表示，缺乏活動可能與胰島素阻抗、慢性低度發炎及體脂肪增加有關，這些因素都可能對腸道健康造成不利影響。

美國癌症協會建議，成年人每周進行150至300分鐘中等強度運動，或75至150分鐘高強度運動。工作期間起身走動、伸展，或下班後散步30分鐘，都是好的開始。

2. 蔬菜水果總是「下次再吃」

你的餐盤是不是常常「肉比菜多」？長期攝取太少膳食纖維，也可能影響腸道健康。低纖維飲食可能讓食物殘渣在結腸內停留更久，也可能減少腸道細菌發酵纖維後產生的短鏈脂肪酸。介入性腸胃科醫師Lance Uradomo表示，膳食纖維能為結腸細胞提供能量，也有助於維持消化道正常運作。

你的餐盤是不是常常「肉比菜多」？長期攝取太少膳食纖維，也可能影響腸道健康。（示意...
你的餐盤是不是常常「肉比菜多」？長期攝取太少膳食纖維，也可能影響腸道健康。（示意圖取自pexels）

想增加纖維不必一次大改飲食，可以從早餐吃莓果、午餐加入豆類，或晚餐選擇全穀類開始。

3. 「每天一杯」的酒

專家指出，酒精與大腸癌風險存在關聯。人體分解酒精時會產生乙醛，可能損害DNA；酒精也可能增加氧化壓力，並干擾與DNA修復有關的葉酸。

美國衛生局健康警示指出，大腸癌是至少七種與飲酒存在因果關聯的癌症之一。雖然大量飲酒者風險最高，但中度甚至少量飲酒者的風險也可能增加。

4. 抽菸不只傷肺，也可能傷害腸道

Lee-Kong指出，吸菸產生的化學物質可能損害DNA，並促進癌前息肉生長。研究也發現，吸菸與較高大腸癌風險有關。如果曾嘗試戒菸卻失敗，也不要放棄。可尋求醫師或藥師協助，透過藥物、諮商或兩者結合，提高戒菸成功率。

5. 最容易被忽略：該做篩檢卻一直拖

大腸癌可能在沒有明顯症狀情況下發展，而大腸鏡除能發現早期癌症，也能在部分息肉癌變前將其切除。美國癌症協會建議，一般風險成年人從45歲開始接受定期大腸癌篩檢。除大腸鏡，也有糞便檢測等方式可供選擇。

若家族中有人曾罹患大腸癌或進階型息肉，或自己有息肉、發炎性腸道疾病或特定遺傳症候群，可能屬於較高風險族群，應與醫師討論適合自己的篩檢時間。專家提醒，不管年齡多大，只要出現直腸出血、排便習慣持續改變、長期腹痛或不明原因體重下降，都應盡快就醫。

精華 FAQ

  • 文章提到，長期久坐少動、蔬果與纖維攝取不足、經常飲酒、抽菸，以及該篩檢卻延後不做，都是容易被忽略、卻可能提高大腸直腸癌風險的生活習慣。

  • 低纖維飲食會讓食物殘渣在結腸停留更久，也會減少腸道細菌發酵後產生的短鏈脂肪酸，進而不利於結腸細胞能量供應與消化道正常運作。

  • 美國癌症協會建議一般風險成人從45歲開始定期做大腸癌篩檢。若出現直腸出血、排便習慣持續改變、長期腹痛或不明原因體重下降，應盡快就醫。

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