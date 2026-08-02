防個資被蒐集 加州8╱1推新保護機制

自8月1日起，在加州註冊的資料經紀商必須遵守透過州政府「刪除資料與停止販售請求平台」（DROP）提交的刪除及停止販售個資請求。（加州隱私保護網站截圖）

現在只要線上購物、觀看串流影音，甚至只是瀏覽網頁，數位足跡中的各種資訊，都可能被蒐集、整理，甚至打包轉售給其他業者。面對這類令人不堪其擾的個資交易，加州 居民終於有了反制工具。

加州提供消費者一項新的隱私保護機制。自8月1日起，在加州註冊的資料經紀商（Data Brokers）必須遵守透過州政府「刪除資料與停止販售請求平台」（DROP）提交的刪除及停止販售個資請求。

據NBC報導，該線上平台讓加州居民可一次向所有已註冊的資料經紀商提出要求，停止販售自己的個資，而不必逐一聯絡數百家公司。自今年1月1日開放註冊以來，已有約35萬加州居民透過DROP網站完成登記。

隱私倡議組織Cal Privacy的Tom Kemp表示，在數位經濟中，個資就像石油一樣珍貴。這些資料長期被用於精準廣告投放。例如今天搜尋一雙紅鞋，接下來幾個星期，無論瀏覽哪個網站，都可能持續看到紅鞋廣告。這些個資不僅對廣告商具商業價值，也成為網路犯罪分子的目標。駭客及其他不法分子同樣會利用資料經紀商蒐集的大量個資。

過去，加州居民若想要求資料經紀商刪除個人資料，必須逐一聯絡約600家已註冊的資料經紀商。如今，只需透過DROP平台提交一次申請即可。根據新規，自8月1日起，已註冊的資料經紀商收到透過DROP平台提出的申請後，必須在45天內完成處理。此後提出的新申請，同樣適用45天處理期限。若企業未依法遵守規定，每影響一加州居民，每天最高可罰款200美元。

Cal Privacy表示，將設立專責團隊積極執法，目前已對12家未依規定完成DROP系統註冊的資料經紀商開罰。