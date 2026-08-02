防個資被蒐集 加州8╱1推新保護機制
現在只要線上購物、觀看串流影音，甚至只是瀏覽網頁，數位足跡中的各種資訊，都可能被蒐集、整理，甚至打包轉售給其他業者。面對這類令人不堪其擾的個資交易，加州居民終於有了反制工具。
加州提供消費者一項新的隱私保護機制。自8月1日起，在加州註冊的資料經紀商（Data Brokers）必須遵守透過州政府「刪除資料與停止販售請求平台」（DROP）提交的刪除及停止販售個資請求。
據NBC報導，該線上平台讓加州居民可一次向所有已註冊的資料經紀商提出要求，停止販售自己的個資，而不必逐一聯絡數百家公司。自今年1月1日開放註冊以來，已有約35萬加州居民透過DROP網站完成登記。
隱私倡議組織Cal Privacy的Tom Kemp表示，在數位經濟中，個資就像石油一樣珍貴。這些資料長期被用於精準廣告投放。例如今天搜尋一雙紅鞋，接下來幾個星期，無論瀏覽哪個網站，都可能持續看到紅鞋廣告。這些個資不僅對廣告商具商業價值，也成為網路犯罪分子的目標。駭客及其他不法分子同樣會利用資料經紀商蒐集的大量個資。
過去，加州居民若想要求資料經紀商刪除個人資料，必須逐一聯絡約600家已註冊的資料經紀商。如今，只需透過DROP平台提交一次申請即可。根據新規，自8月1日起，已註冊的資料經紀商收到透過DROP平台提出的申請後，必須在45天內完成處理。此後提出的新申請，同樣適用45天處理期限。若企業未依法遵守規定，每影響一加州居民，每天最高可罰款200美元。
Cal Privacy表示，將設立專責團隊積極執法，目前已對12家未依規定完成DROP系統註冊的資料經紀商開罰。
DROP是州政府設立的刪除資料與停止販售請求平台，讓居民可一次向所有已註冊資料經紀商提出刪除或停止販售個資的要求，免去逐一聯絡各家公司。 自8月1日起，已註冊的資料經紀商收到透過DROP提出的申請後，必須在45天內完成處理；之後提交的新申請，也同樣適用45天期限。 若企業未依法配合DROP請求，將可能受罰；新規明定每影響1名加州居民，每天最高可罰200美元，Cal Privacy也已開始對未註冊業者執法。
精華 FAQ
DROP是州政府設立的刪除資料與停止販售請求平台，讓居民可一次向所有已註冊資料經紀商提出刪除或停止販售個資的要求，免去逐一聯絡各家公司。
自8月1日起，已註冊的資料經紀商收到透過DROP提出的申請後，必須在45天內完成處理；之後提交的新申請，也同樣適用45天期限。
若企業未依法配合DROP請求，將可能受罰；新規明定每影響1名加州居民，每天最高可罰200美元，Cal Privacy也已開始對未註冊業者執法。
上一則
多名華人僑領被FBI和海關盤查：如白色恐怖 有人已請律師團隊
下一則