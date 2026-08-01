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AI時代的孝順 中國少年開發應用程式 提醒爺爺服藥

編譯組／綜合報導
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中國少年馬凱（音譯）因擔心獨居的祖父忘按時服藥，自己開發一款簡單應用程式，用以提...
中國少年馬凱（音譯）因擔心獨居的祖父忘按時服藥，自己開發一款簡單應用程式，用以提醒祖父；示意圖。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：18歲中國少年用AI開發提醒爺爺服藥的應用程式。
  • 重點二：程式可偵測藥品是否過期，過期時會發出語音警報。
  • 重點三：少年因將赴外地讀大學，擔心獨居祖父健康而研發。

中國上海一18歲少年利用人工智慧(AI)開發一款簡單應用程式，提醒其祖父按時服藥，近日在社媒受到極大關注，並獲得廣泛讚譽。

香港南華早報報導，少年馬凱(音譯，Ma Kai)今年高中剛畢業，並在6月參加全國高考，計畫於九月到另一城市上大學，但擔心他的祖父獨自一人生活是否安妥，便以AI來研發提醒爺爺吃藥的應用程式。

報導指，馬凱的故事是在7月中旬於上海舉行的世界人工智慧大會(WAIC)上，以普通青年參觀者的身分，接受上海「新聞晨報」採訪時曝光的。在採訪中，他向記者展示其開發的應用程序。

馬凱解釋，應用程式使用了由北京人工智慧公司ModelBest開發的大型語言模型MiniCPM。他表示，聽說這家公司的專家會來參加展會，所以就過來請教他們一些問題。他指應用程式仍處早期階段，並形容它「只有幾行程式碼」。

該應用程式除提醒功能外，還可以在用戶上傳藥品包裝照片後，檢測出藥品是否過期。一旦藥品過期，系統會發出響亮的語音警報。

馬凱分享，他從小由祖父帶大，與現已年過七旬的爺爺感情很深。正因他計畫在九月搬到另一城市開始大學生活，由於爺爺獨居，擔心爺爺能否照顧好自己。

馬凱說：「我爺爺有一些疾病，需要定期服藥，絕對不能有任何疏忽。」他擔心祖父可能會忘記服藥，或因為記憶力不好而混淆藥物，也擔心他會服用過期藥物，進而損害健康，故開發應用程式來提醒爺爺按時服藥。

馬凱的故事引來眾多網民讚揚。一位網友留言：「人工智慧不僅可以改變世界，還能守護我們的家人。幹得好，年輕人！」另一網友說：「這故事告訴我們，表達孝道的最佳方式，就是幫助家中長輩跟上時代的步伐。」

精華 FAQ

  • 馬凱從小由祖父帶大，感情深厚；他即將離開上海到外地讀大學，擔心年邁且獨居的祖父忘記吃藥、混淆藥物或服用過期藥，因此用AI做出提醒工具。

  • 應用程式採用ModelBest開發的MiniCPM大型語言模型，除了提醒按時服藥，也能在使用者上傳藥品包裝照片後判斷是否過期；一旦過期，系統會以響亮語音警報提醒。

  • 因為這不只是AI技術展示，更體現年輕人以科技照顧家人的孝心。網友認為AI能守護家庭，也讚揚他用實際行動幫助長輩跟上數位時代。

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