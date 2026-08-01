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將AI講得淺顯易懂 南加輟學生月入六位數、OpenAI找上門

記者子為／綜合報導
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19歲少年Maverick Maltin，憑藉把複雜的人工智慧工具講得簡單易懂，...
19歲少年Maverick Maltin，憑藉把複雜的人工智慧工具講得簡單易懂，成為月入六位數的AI內容創作者。（Maverick Maltin個人官網）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：南加19歲輟學生靠AI入門內容迅速走紅。
  • 重點二：他將複雜AI工具講白，吸引大量一般使用者。
  • 重點三：靠品牌合作與OpenAI邀約，月入達六位數美元。

從第一支影片只有約250次觀看，到社群平台累積逾200萬追蹤者、每月觀看量超過1億次，南加19歲大學輟學生Maverick Maltin，靠著把複雜的人工智慧（AI）工具講得簡單易懂，不到一年便扭轉命運，成為與OpenAI等品牌合作的AI內容創作者，月入六位數。

據Maltin在個人官網自述，他目前擁有逾20萬電子報讀者，已完成超過100次品牌合作。他的故事始於2025年夏天。當時他正在念大學，沒有找到實習，也沒有明確計畫，幾乎把所有空閒時間都用來研究AI。他每天聽播客、觀看產品示範，並測試各種新工具，也經常教身邊親友如何使用ChatGPT。

隨著找他幫忙講解AI的人愈來愈多，他發現，社群平台許多AI內容都在談自動化、AI代理及進階工作流程，對一般使用者而言過於複雜，卻很少有人教完全不懂技術的民眾如何入門。於是，他決定填補這個空缺。

2025年5月底，Maltin在TikTok發布第一支影片。他形容，那支影片燈光不佳、收音不好，他面對鏡頭時明顯緊張，最終只獲得約250次觀看，但他沒有因此停下。

Maltin坦言，開始拍片時，他對AI的認識也只有基礎程度，並非工程師或研究人員，只是比身邊多數人更熟悉相關工具。他一面製作內容、一面與觀眾共同學習，反而更能用初學者聽得懂的方式解釋。

他沒有從頭猜測觀眾喜歡什麼，而是花時間研究TikTok上已經走紅的AI影片，觀察什麼內容能讓使用者停止滑動，以及同類影片為何有的獲數百萬次觀看、有的卻只有數百次。在分析成功形式後，他再以自己的語氣重新製作。

這套方法很快奏效。他發布的第四支影片便突破100萬次觀看，之後多支影片陸續獲得數十萬甚至數百萬次觀看，TikTok追蹤人數也在約60天內突破10萬。

當時的Maltin還不知道如何靠內容賺錢，也沒有商業計畫。直到2025年9月，品牌開始主動聯絡，他接到第一筆合作，一支影片獲得1200美元報酬。

2025年10月，OpenAI主動邀請他合作推廣ChatGPT。此後，他還先後與星巴克、Canva、Replit、Lovable及Hostinger等品牌合作。據Business Insider報導和求證，Maltin近幾個月單靠品牌合作，每月收入已達約六位數美元。

Maltin表示，他在橙縣長大。2017年，當時年僅10歲的他隨家人離開美國，開始長期環遊世界；2024年回到美國後，進入亞利桑納州立大學，原計畫主修數位行銷。大一結束後，他決定輟學，轉為全職經營AI內容事業。

精華 FAQ

  • 他先大量研究AI工具、聽播客並觀看示範，也親自測試新產品，再把自己學到的內容用初學者聽得懂的方式重講，逐步找到能吸引大眾的表達方法。

  • 因為他避開過於技術化的AI話題，轉而教一般人如何入門，並分析TikTok上已爆紅影片的結構與吸睛點，再用自己的語氣重新製作，效果很快顯現。

  • 他先從小額品牌合作開始，之後接到OpenAI、星巴克、Canva等合作邀約，累積超過100次合作，近幾個月僅靠品牌業配每月就有約六位數美元收入。

南加

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