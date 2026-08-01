全球科技業裁員超水平 加州逾1.6萬人失業成重災區

曾經風光一世的甲骨文(Oracle)，信用評級距離垃圾級僅一步之遙。(谷歌地圖)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 2026年全球科技業裁員逾12.4萬人，已超過2025全年總數。

2026年全球科技業裁員逾12.4萬人，已超過2025全年總數。 重點二： 加州七個月內逾1.6萬名科技員工失業，成為裁員重災區。

加州七個月內逾1.6萬名科技員工失業，成為裁員重災區。 重點三：甲骨文、亞馬遜、Meta等巨頭擴大裁員，AI投資也推升成本壓力。

今年至此，全球科技業的裁員 人數已超過去年全年。加州 位居世界科技業的領導地位，受到的衝擊相當沉重。

舊金山紀事報報導，根據layoffs.fyi網站統計的數據，2026年全球科技業的裁員潮，在短短七個月內就影響了超過12.4萬人，已經超過了2025年全年約12.2萬人的裁員總數。

加州是美國科技業持續裁員的中心，根據紀事報分析的加州工人調整和再培訓通知(WARN)數據顯示，在過去七個月裡，超過1萬6000名科技從業人員被解僱。臉書母公司Meta (元宇宙)的裁員約佔其中的五分之一。加州境內至少雇用75名員工的公司，必須向州政府提交WARN通知，其中需詳細說明裁員人數及裁員地點。

今年這波持續不斷的裁員浪潮，波及科技巨頭和小型新創公司。公司文件顯示，今年規模最大的幾輪裁員中，甲骨文裁員2.1萬；亞馬遜裁員超過1.7萬；戴爾電腦裁員1.1萬；Meta公司裁員超過1萬。包括Workday、GitLab和Robinhood在內的灣區公司，也各自裁減數百員工。layoffs.fyi網站數據顯示，今年已有252家科技公司裁員，而去年全年的數字為278家。

招聘網站ZipRecruiter的勞動經濟學家Nicole Bachaud表示，隨著企業調整策略以應對疫情後經濟繁榮時期招聘人數的增長，以及人工智慧帶來的變革，科技業的裁員規模已遠超歷史平均水平。

最大規模的裁員潮恰逢科技巨頭在人工智慧領域投入巨資，其中包括數百億美元用於資料中心、晶片和電力——這迫使這些公司在其他方面削減成本。

甲骨文公司預計，2027財年將在人工智慧基礎設施方面投入900億美元，其中400億美元將透過新增債務和股權融資，同時該公司也表示，大規模裁員預計將在長期內節省100億美元。本月早些時候，標普將甲骨文的信用評級下調至BBB-，距離垃圾級僅一步之遙。標普指出，下調評級的原因，是甲骨文的巨額支出以及對與OpenAI合作協議的依賴。