AI協助創業 女工程師零經驗100天內轉行賣麵包

今年28歲的前軟體工程師Sabrina Lim靠人工智慧自學烘焙，零經驗情況下辭去穩定工作，投入鹽可頌創業。圖為示意圖，非報導的業者。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 28歲前軟體工程師靠AI自學烘焙，零經驗創業賣鹽可頌。

28歲前軟體工程師靠AI自學烘焙，零經驗創業賣鹽可頌。 重點二： 她用Gemini分析食譜差異，解決發酵揉麵問題並驗證改良。

她用Gemini分析食譜差異，解決發酵揉麵問題並驗證改良。 重點三：AI也協助宣傳與行政，讓訂購流程時間減少約80%

AI提升創業力，她利用Google Gemini分析不同食譜 的差異，協助理解麵包發酵、揉麵等烘焙原理，遇到製作問題，還透過AI尋求可能原因與改善建議。今年28歲的前軟體工程師Sabrina Lim靠人工智慧 自學烘焙，零經驗情況下辭去穩定工作，投入「鹽可頌」創業，在不到100天內成功開始販售產品，展現AI時代的創業應用潛力。

Business Insider報導，Sabrina曾任大型銀行軟體開發工程師，工作數年後，她感到厭倦，想創業做老闆，在一次赴南韓 旅遊時品嚐鹽可頌，讓她深受啟發，決定投入烘焙領域。當時她沒有任何烘焙基礎，辭去穩定工作並非易事，但幸好未背負房貸、且沒有育兒等家庭責任，讓她放手一搏。

創業之初，Sabrina先花費數月反覆嘗試製作麵包，但由於網路食譜多來自異國，她所在地氣候及食材差異，使她屢屢失敗。為降低行銷成本，她透過社媒分享烘焙過程，並在第一支影片中訂下「100天內開始販售麵包」目標。分享過程意外的帶來轉機，在創業第二個月，一名咖啡館業者透過TikTok聯繫她，表示願意提供商業烘焙設備與場地，讓她利用非營業時間製作與販售麵包。在專業設備及麵包師協助下，Sabrina逐漸改善產品品質，並建立線上預購系統。她目前已推出三款不同口味的鹽可頌，並透過快閃活動販售。

創業中幫助最大的，是AI。她說，谷歌的Gemini可幫她分析不同食譜的差異和烘焙原理，即時製作遇到問題，也能詢問AI得到改善建議。她同時會和專業麵包師討論驗證，不是完全相信AI。除產品研發外，AI尤其幫助推廣宣傳，包括潤飾社媒影片腳本、建立快閃活動訂購表單，及規劃每日工作進度。

目前AI幫助她建立的新訂購系統，雖仍有待改善，但已將行政作業時間減少約80%。Sabrina表示，製作產品不是最難的，最難的是如何將產品成功銷售。除製作麵包，她還兼顧社群經營、與顧客互動、包裝、出貨及清潔等工作，每次推出新一波販售活動，還要擔心沒有顧客下單，也在持續摸索如何在產品製作與社群曝光之間取得平衡。

目前，Sabrina已順利完成100天內開始販售的目標，但也面臨下一階段：是否投入更多資金擴大經營，還是維持現狀的選擇。她表示，雖尚未確定未來方向，但她畢竟已邁出創業第一步。