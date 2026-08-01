我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

心肺衰竭5年死亡率達半數 醫揭「累、腫、喘」3大致命警訊

NBC女主播母親綁架案 警方公布勒索信內容 盼大眾提供線索

AI協助創業 女工程師零經驗100天內轉行賣麵包

記者張宏／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年28歲的前軟體工程師Sabrina Lim靠人工智慧自學烘焙，零經驗情況下辭...
今年28歲的前軟體工程師Sabrina Lim靠人工智慧自學烘焙，零經驗情況下辭去穩定工作，投入鹽可頌創業。圖為示意圖，非報導的業者。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：28歲前軟體工程師靠AI自學烘焙，零經驗創業賣鹽可頌。
  • 重點二：她用Gemini分析食譜差異，解決發酵揉麵問題並驗證改良。
  • 重點三：AI也協助宣傳與行政，讓訂購流程時間減少約80%

AI提升創業力，她利用Google Gemini分析不同食譜的差異，協助理解麵包發酵、揉麵等烘焙原理，遇到製作問題，還透過AI尋求可能原因與改善建議。今年28歲的前軟體工程師Sabrina Lim靠人工智慧自學烘焙，零經驗情況下辭去穩定工作，投入「鹽可頌」創業，在不到100天內成功開始販售產品，展現AI時代的創業應用潛力。

Business Insider報導，Sabrina曾任大型銀行軟體開發工程師，工作數年後，她感到厭倦，想創業做老闆，在一次赴南韓旅遊時品嚐鹽可頌，讓她深受啟發，決定投入烘焙領域。當時她沒有任何烘焙基礎，辭去穩定工作並非易事，但幸好未背負房貸、且沒有育兒等家庭責任，讓她放手一搏。

創業之初，Sabrina先花費數月反覆嘗試製作麵包，但由於網路食譜多來自異國，她所在地氣候及食材差異，使她屢屢失敗。為降低行銷成本，她透過社媒分享烘焙過程，並在第一支影片中訂下「100天內開始販售麵包」目標。分享過程意外的帶來轉機，在創業第二個月，一名咖啡館業者透過TikTok聯繫她，表示願意提供商業烘焙設備與場地，讓她利用非營業時間製作與販售麵包。在專業設備及麵包師協助下，Sabrina逐漸改善產品品質，並建立線上預購系統。她目前已推出三款不同口味的鹽可頌，並透過快閃活動販售。

創業中幫助最大的，是AI。她說，谷歌的Gemini可幫她分析不同食譜的差異和烘焙原理，即時製作遇到問題，也能詢問AI得到改善建議。她同時會和專業麵包師討論驗證，不是完全相信AI。除產品研發外，AI尤其幫助推廣宣傳，包括潤飾社媒影片腳本、建立快閃活動訂購表單，及規劃每日工作進度。

目前AI幫助她建立的新訂購系統，雖仍有待改善，但已將行政作業時間減少約80%。Sabrina表示，製作產品不是最難的，最難的是如何將產品成功銷售。除製作麵包，她還兼顧社群經營、與顧客互動、包裝、出貨及清潔等工作，每次推出新一波販售活動，還要擔心沒有顧客下單，也在持續摸索如何在產品製作與社群曝光之間取得平衡。

目前，Sabrina已順利完成100天內開始販售的目標，但也面臨下一階段：是否投入更多資金擴大經營，還是維持現狀的選擇。她表示，雖尚未確定未來方向，但她畢竟已邁出創業第一步。

精華 FAQ

  • 她原本是銀行軟體工程師，工作多年後感到倦怠，因南韓旅遊時愛上鹽可頌而萌生創業念頭，於是辭職轉向烘焙，嘗試自己當老闆。

  • 她用Google Gemini分析食譜差異、理解發酵與揉麵原理，也在製作失敗時詢問原因與改善方式，另外還協助寫腳本、做表單與排工作。

  • 她已達成100天內開始販售的目標，推出3款鹽可頌並透過快閃活動銷售，但仍要思考是否加碼擴張，或維持現有規模繼續調整經營方式。

南韓 人工智慧 食譜

上一則

AI時代的孝順 中國少年開發應用程式 提醒爺爺服藥

下一則

將AI講得淺顯易懂 南加輟學生月入六位數、OpenAI找上門

延伸閱讀

華女記者轉戰矽谷AI新創 發現「這能力」在AI熱潮下成關鍵競爭力

華女記者轉戰矽谷AI新創 發現「這能力」在AI熱潮下成關鍵競爭力
無科技背景 他19歲輟學創業 靠AI月入六位數

無科技背景 他19歲輟學創業 靠AI月入六位數
AI發展3大趨勢 AGI峰會 聚焦大模型、具身智能與一人公司

AI發展3大趨勢 AGI峰會 聚焦大模型、具身智能與一人公司
AI影片重創短劇業 幕後人員飯碗不保

AI影片重創短劇業 幕後人員飯碗不保
舊金山這家烘焙糕點排隊太夯 終於要開實體店了

舊金山這家烘焙糕點排隊太夯 終於要開實體店了
Astera Labs執行長站在AI風口 做客戶需要的產品

Astera Labs執行長站在AI風口 做客戶需要的產品

熱門新聞

王女士交給海關人員的英文說明信。（受訪人提供）

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

2026-07-29 20:43
報導指出，在聯準會（Fed）維持利率處於相對高檔之際，高收益儲蓄帳戶（HYSA）仍是許多民眾存放閒置資金的熱門選擇。（示意圖取自Unsplash/Jakub Żerdzicki ）

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

2026-07-27 20:34
警方目前仍封鎖街區。（記者楊青/攝影）

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

2026-07-30 14:58
隨著通膨持續推高日常生活成本，越來越多美國消費者開始依賴「先買後付」服務。（歐新社）

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

2026-07-27 19:34
好市多8月紙本折扣本已出爐，7月27日起即可使用，優惠持續至8月23日。（記者子為/攝影）

好市多8月折扣本出爐 這些家用必需品最值得囤貨

2026-07-26 15:07
迪士尼郵輪讓孩子玩瘋，大人放鬆，華人媽媽直言「還想再去」。（讀者提供）

華人斥資2萬搭迪士尼郵輪 這原因認為超值 還想再去

2026-07-25 21:41

超人氣

更多 >
不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆

不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆
奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來

奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來
謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民
網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假

網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假
獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說

獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說