漲了就回不去… 雞翅批發價跌回疫前 但多數餐廳不願降價

儘管雞翅批發價格下修，然多數餐廳仍不會直接調降雞翅售價。（Pexels）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 雞翅批發價已跌回疫前水準，較疫情高點大幅回落。

雞翅批發價已跌回疫前水準，較疫情高點大幅回落。 重點二： 餐廳因菜單成本與其他食材波動，多半不願直接降價。

餐廳因菜單成本與其他食材波動，多半不願直接降價。 重點三：雞翅價格下滑主因供應充足，2025年產量預估增2.2%

福斯(FOX)新聞報導，29日是「全國雞翅日(National Chicken Wing Day)」。好消息是，在歷經多年價格飆升後，雞翅批發價終於回落，與疫情 時的高點相比，跌幅超過六成。然業者表示，因菜單成本及其他食材價格居高不下，多數餐廳並未直接調降雞翅菜品售價，但會透過優惠促銷回饋消費者。

根據食品供應商Performance Foodservice今年7月發布的市場趨勢報告，整隻雞翅批發價格較去年同期下降，市場供應穩定。

佛州 朱比特(Jupiter)Jumby Bay Island Grill餐廳合夥人葛瑞斯特(Kipper Greist)告訴福斯數位新聞，各項食材成本一直波動，某種商品降價，其他商品就可能上漲；重印菜單往往要花上數千美元，若市場價格一有變化就調整售價，並不符合成本效益。「我們寧可推出促銷活動，如每周三及球賽季期間推出99分美元雞翅等。」

雞翅價格下降的主因，是雞肉產量超過市場預期，供應充足。富國銀行(Wells Fargo)報告指出，美國肉雞產商在飼料成本降低的情況下，2025年將國內產量提升2.2%。全國雞肉協會公共事務資深副總裁舒柏(Tom Super)指出，「隨著雞隻孵化率和存活率大幅改善，包括雞翅在內的雞肉產量顯然超出預期。換句話說，家禽育種學專家與飼養管理技術，已逐步克服這兩大挑戰。」

根據美國農業部(USDA)，本周雞翅批發價雖略有回升，但對餐廳及食品零售商來說，仍是物美價廉的選擇。根據Southern Ag Today，2025年雞翅批發價格開盤時，每磅不到一美元，之後僅小幅上漲至略高於1.10美元；相較疫情期間每磅超過3.20美元的歷史高點，跌幅達66%。

全國雞肉協會指出，雞翅是「價格實惠的蛋白質來源」。葛瑞斯特說，雞翅的百搭性吸引各族群，但真正的重點在醬料。除傳統口味外，消費者開始嘗試新口味，如香辣蒜味、蒜蓉帕瑪森、泰式辣椒及芒果燒烤等風味雞翅。

至於美國人為何如此熱愛雞翅，坊間眾說紛紜。最廣為接受的說法是，紐約州水牛城(Buffalo)的Anchor Bar酒吧率先將原本較不受歡迎的雞翅油炸，裹上辣味奶油醬，搭配藍紋起司醬(Blue Cheese Dressing)及西洋芹享用，帶動雞翅風潮。