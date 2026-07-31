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食物過期就丟棄 專家：你很可能是浪費了…

編譯林思牧／綜合報導
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未開封的罐頭食品通常在超過標註日期幾年後，仍可安全食用。(林思牧／攝影)
未開封的罐頭食品通常在超過標註日期幾年後，仍可安全食用。(林思牧／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：食品標籤多反映新鮮度，不等於過期就不安全。
  • 重點二：美國多數日期標示未統一，易讓消費者誤判丟棄。
  • 重點三：罐頭、乾貨與部分包裝飲品過期後仍可保存較久。

你曾因食物過了包裝上印的保存期限而將它丟掉嗎？專家卻說這很可能是浪費食物，並提供人人都應該知道的好資訊。

美聯社報導，如果你曾經因為包裝上的日期過了而扔掉一盒牛奶或酸奶，你並不孤單。很多人僅僅因為標籤上的日期就扔掉食物。但據專家稱，很多時候這些食物仍然完全可以食用。

除了嬰兒配方奶粉之外，目前沒有聯邦法規要求食品標籤必須使用標準化的日期標識，因此，解讀「最佳食用日期」（Best Before）、「最佳食用期限」（Best By）、「最佳使用日期」（Best If Used By）和「銷售截止日期」（Sell By）等標籤上的日期標識令人費解也就不足為奇了。

大多數人沒有意識到的是，這些標籤更多是關於食物的新鮮度，而不是食物的安全性。加州已於今年7月1日起實狏一項新法律來澄清這個問題，該法律要求食品生產商只使用兩個標籤：一個用於質量（quality）即「Best If Used By」，另一個用於安全（safety）即「Use By」。

以下是一些小貼士：羅格斯大學食品安全專家沙夫納（Donald Schaffner）表示，目前的日期標籤只是保證標籤上標註的日期之前的食品質量，而不是代表安全性。食品生產日期標籤因州而異，期限由食品生產商自定。這些時間點是根據製造商認為產品口感最佳、品質最高峰的時間段來定的。

未開封的罐頭食品，例如豆類、番茄、水果、蔬菜以及任何液態的常溫保存食品，即使過了標籤上的日期，也能再保存數年。同樣，盒裝豆奶或盒裝杏仁奶，以及任何經過熱處理並密封保存、無需冷藏的食品，也都能長期保存。

乾貨，例如餅乾和穀物，也具有較長的保質期，因為它們水分含量低，不利於細菌滋生。人們可以透過聞一聞、嚐一嚐來做出最佳判斷，因為乾燥的餅乾以及類似的食物，即使不新鮮吃了也不會生病。

但對於牛肉、雞肉或魚類應採取額外的預防措施。即使放在冰箱裡，它們也可能會變質，但用塑料緊緊包裹它們，並在包裝上的「最佳食用日期」之前冷凍起來，可以幫助它保存更長時間。

精華 FAQ

  • 因為多數標籤標示的是食品風味與品質高峰，而不是安全期限；只要保存條件良好，許多食品在標示日期後仍可能安全食用。

  • 除了嬰兒配方奶粉外，聯邦並未強制統一日期標示，各州與業者用法不同，像 Best By、Sell By 等詞彙容易讓消費者混淆並誤丟食物。

  • 未開封罐頭、盒裝豆奶或杏仁奶、以及餅乾、穀物等乾貨，通常因保存方式或低水分而耐放；但肉類、雞肉、魚類仍需更注意冷藏與冷凍。

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