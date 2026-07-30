我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熊本永旺震後爆炸 妻問「你那邊還好嗎？」後失聯 丈夫吐沉痛一句

買家不好找 周潤發山頂豪宅降價6千萬港幣求售

師設「AI陷阱」抓到35學生32人用AI解題 出題教授：提醒學術誠信

記者謝雨珊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿爾肯州立大學（Alcorn State University）歷史學教授Jas...
阿爾肯州立大學（Alcorn State University）歷史學教授Jason Gibson近日因設計創意十足的「AI陷阱」打擊學生使用人工智慧（AI）代寫作業，在網路引發熱議。圖為Alcorn State University。（取自Alcorn State University臉書）

密西西比州一大學歷史教授近日因設計創意十足的「AI陷阱」打擊學生使用人工智慧（AI）代寫作業，在網路引發熱議。教授在考題中暗藏一個學生看不見的關鍵詞「馬達加斯加」，結果幾乎所有使用AI生成答案的學生，都將該詞莫名其妙寫進文章，甚至產生「馬達加斯加戴著烤麵包機去打籃球」等荒謬內容。

KTLA電視台等媒體報導，阿爾肯州立大學（Alcorn State University）歷史學教授Jason Gibson日前在一次期中考中，要求學生比較工業革命與當今數位時代的異同。為確認學生是否直接使用AI生成整篇答案，他在考試題目中以隱形文字偷偷加入「Madagascar」（馬達加斯加）一詞。

學生在正常閱讀題目時，並不會看到這個單字，但如果直接將考題複製、貼入AI聊天機器人，再要求AI協助撰寫答案，隱藏的「馬達加斯加」便可能被AI一併納入生成內容。

結果證明，這項設計效果十分顯著。Gibson表示，兩個班級共35名學生中，有32人因使用AI生成整篇回答，導致期中考部分題目不及格。

更令人哭笑不得的是，AI生成的文章中，出現大量與題目毫無關聯的「馬達加斯加」句子。例如，有學生寫出「馬達加斯加紫色的自行車對著天花板低語」，另一篇則出現「馬達加斯加在午後斜著漂浮」；甚至有人寫道：「馬達加斯加戴著一台烤麵包機去參加籃球比賽。」

Gibson事後在TikTok發影片，分享如何透過這項設計發現學生使用AI。他表示，設計「AI陷阱」的目的，並不是羞辱學生，而是希望在AI快速改變教育與學習方式的時代，重新提醒學生學術誠信的重要。

他的影片迅速在社群平台引發討論，不少網友對教授的做法表示支持，認為學生直接利用AI代寫考試答案，已涉及學術誠信問題。一網友留言表示，教授透過這次事件讓學生學到「誠信的重要課題」。

不過，也有網友對教授的處分方式提出質疑。有人認為，既然「馬達加斯加」確實被放在考題中，學生使用AI後將該詞寫進答案，從某種角度而言，也算是按照題目提供的資訊作答，因此學生若對不及格成績提出申訴，教授可能需要說明評分依據。

對整起事件，Gibson表示，如果學生在提交考卷前稍微校對內容，應該很容易發現文章中突然出現「馬達加斯加」以及「馬達加斯加戴著烤麵包機參加籃球比賽」等明顯不合邏輯的句子。

精華 FAQ

  • 他在期中考題中以隱形文字加入「Madagascar」，學生正常閱讀看不見，但若整題複製到AI工具，該詞常會被帶入答案，進而露出直接代寫的痕跡。

  • Gibson表示，兩個班級共35名學生中，有32人因使用AI生成整篇回答而讓期中考部分題目不及格，顯示這個設計幾乎成功辨識出大量作弊行為。

  • 他表示目的不是羞辱學生，而是提醒學術誠信與正確使用AI的重要性；網友多半支持，但也有人質疑既然詞語出現在題目中，評分依據是否足夠明確。

密西西比州

上一則

「超級老人」80歲記憶力佳 關鍵可能不在基因

下一則

諾蘭《奧德賽》8大改編 對照原著一次看懂

延伸閱讀

題目暗藏文字指令 教授妙招揪AI作弊 學生幾全落網

題目暗藏文字指令 教授妙招揪AI作弊 學生幾全落網
AI論文氾濫 只做表面功夫申請大學「拒絕率飆升」

AI論文氾濫 只做表面功夫申請大學「拒絕率飆升」
抗AI 芝大法學院新生上課禁用筆電、平板、手機

抗AI 芝大法學院新生上課禁用筆電、平板、手機
每年6.5萬學費 私校用AI取代老師 學生成績更佳

每年6.5萬學費 私校用AI取代老師 學生成績更佳
在AI時代規劃大學與職涯 面對尚未定型的未來 家庭應如何提早準備

在AI時代規劃大學與職涯 面對尚未定型的未來 家庭應如何提早準備
AI時代來臨 最愛偏才與怪才

AI時代來臨 最愛偏才與怪才

熱門新聞

報導指出，在聯準會（Fed）維持利率處於相對高檔之際，高收益儲蓄帳戶（HYSA）仍是許多民眾存放閒置資金的熱門選擇。（示意圖取自Unsplash/Jakub Żerdzicki ）

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

2026-07-27 20:34
隨著通膨持續推高日常生活成本，越來越多美國消費者開始依賴「先買後付」服務。（歐新社）

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

2026-07-27 19:34
迪士尼郵輪讓孩子玩瘋，大人放鬆，華人媽媽直言「還想再去」。（讀者提供）

華人斥資2萬搭迪士尼郵輪 這原因認為超值 還想再去

2026-07-25 21:41
葉俊麟分享AI最容易發現的稅務問題：漏報收入、異常扣除、重複抵免、大額虧損、海外資產。（記者子為／攝影）

AI查稅時代來了？會計師：這些人最容易被盯上

2026-07-23 20:17
好市多8月紙本折扣本已出爐，7月27日起即可使用，優惠持續至8月23日。（記者子為/攝影）

好市多8月折扣本出爐 這些家用必需品最值得囤貨

2026-07-26 15:07
王女士交給海關人員的英文說明信。（受訪人提供）

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

2026-07-29 20:43

超人氣

更多 >
華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關
海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？

海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？
「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧
好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買

好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買
前秘書憶述婚外情 多次幽會 駁紐森說法「一次短暫的經歷」

前秘書憶述婚外情 多次幽會 駁紐森說法「一次短暫的經歷」